Ποιο πνεύμα των Χριστουγέννων; Η Ρεάλ κάνει φουλ επίθεση στη Μπαρτσελόνα για το σκάνδαλο Νεγκρέιρα
Η διοίκηση της Ρεάλ ζήτησε όλα τα οικονομικά στοιχεία της Μπαρτσελόνα από το 2010 έως το 2018 και παίρνει θέση μάχης απέναντι στους Καταλανούς
Η περίοδος που η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα βρέθηκαν στην ίδια πλευρά (την εποχή της γέννησης της European Super League και για ένα χρόνο από εκείνη τη στιγμή) έχει περάσει ανεπιστρεπτί και οι δύο γίγαντες του ισπανικού ποδοσφαίρου είναι και πάλι στα... χαρακώματα.
«Το σκάνδαλο Νεγκρέιρα είναι το σημαντικότερο που έχει εμφανιστεί στο ισπανικό ποδόσφαιρο», δήλωσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ο Φλορεντίνο Πέρεθ σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των εχθροπραξιών μερένγκες και μπλαουγκράνα.
«Στην Ρεάλ έχουν πάθει... Μπαρτελονίτιδα και μάλιστα σε οξεία μορφή», ανταπάντησε ο πρόεδρος των Καταλανών Ζοάν Λαπόρτα, αποφεύγοντας όμως να μπει στην ουσία της υπόθεσης Νεγκρέιρα (όπου η ομάδα του κατηγορείται ότι έκανε πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρίες του επί χρόνια αντιπροέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας).
Η Ρεάλ όμως φρόντισε να δείξει ότι δεν μένει στα επικοινωνιακά τρικ, αλλά αφού τα στελέχη του νομικού της επιτελείου υπέβαλλαν επίμονες και ενοχλητικές ερωτήσεις προς τον Λαπόρτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του στο δικαστήριο της Βαρκελώνης για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τώρα οι Μαδριλένοι ζήτησαν από την δικαιοσύνη να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τους πληρωμές που έγιναν από την Μπαρτσελόνα στον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας.
Συγκεκριμένα η Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε τα εξής στοιχεία:
Τις εσωτερικές ελεγκτικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη Μπαρτσελόνα μεταξύ των ετών 2010 και 2018, στις οποίες αναλύονται και επικυρώνονται οι πληρωμές προς τις εταιρείες Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. και Radamanto, S.L., με αναφορά στους συγγραφείς αυτών των εγγράφων και τους παραλήπτες τους εντός του συλλόγου.
Τα ετήσια οικονομικά απολογιστικά στοιχεία και τις αντίστοιχες εκθέσεις εξωτερικών ελέγχων ανεξάρτητων ελεγκτών που κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από την Μπαρτσελόνα μεταξύ των ετών 2010 και 2018.
Τις πρακτικές των συνεδριάσεων της Επιτροπής Φορολογικής Διακυβέρνησης του συλλόγου, όπου έχουν αναλυθεί από φορολογική σκοπιά οι πληρωμές προς τις παραπάνω εταιρείες.
Να απαιτηθεί από την εταιρεία Camps Legal Advisors, S.L.P. μέσω της Αστυνομικής Δικαστικής Υπηρεσίας της VII* Ζώνης της Εθνοφυλακής να παραδώσει, για την ένταξή τους στη διαδικασία, όλες τις επικοινωνίες και εξωδικαστικές ή δικαστικές αξιώσεις που υπέβαλε εκ μέρους των εταιρειών Dasnil 95, S.L. και/ή του κ. Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα στην Μπαρτσελόνα.
