Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Κώστας Παπανικολάου Ολυμπιακός Βιλερμπάν Euroleague

Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Γάλλος στην προσπάθειά του να καρφώσει εντυπωσιακά έδωσε αγκωνιά στον αρχηγό του Ολυμπιακού - Επέστρεψε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου

Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και μόλις τρία λεπτά αφότου άρχισε το ματς ο Βοτιέ της γαλλικής ομάδας επιχείρησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με τον Παπανικολάου να του κάνει φάουλ. 

Ο Γάλλος στην προσπάθειά του έδωσε αγκωνιά στο μέτωπο του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος μάτωσε και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες, ενώ γνώρισε την αποθέωση από το κοινό στο ΣΕΦ.

Τελικά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ για δύο βολές και αντιαθλητικό στον Βοτιέ. 

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επέστρεψε στο παρκέ στο 9:21 της δεύτερης περιόδου έχοντας τσιρότο στο μέτωπο.


Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης