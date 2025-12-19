Μετά από αγκωνιά του Βοτιέ ο Παπανικολάου αποχώρησε για τα αποδυτήρια με αίματα στο μέτωπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γάλλος στην προσπάθειά του να καρφώσει εντυπωσιακά έδωσε αγκωνιά στον αρχηγό του Ολυμπιακού - Επέστρεψε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και μόλις τρία λεπτά αφότου άρχισε το ματς ο Βοτιέ της γαλλικής ομάδας επιχείρησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα με τον Παπανικολάου να του κάνει φάουλ.
Ο Γάλλος στην προσπάθειά του έδωσε αγκωνιά στο μέτωπο του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος μάτωσε και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες, ενώ γνώρισε την αποθέωση από το κοινό στο ΣΕΦ.
Τελικά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ για δύο βολές και αντιαθλητικό στον Βοτιέ.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού επέστρεψε στο παρκέ στο 9:21 της δεύτερης περιόδου έχοντας τσιρότο στο μέτωπο.
Ο Κώστας Παπανικολάου δέχθηκε αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Βοτιέ και αποχώρησε, εν μέσω αποθέωσης από τους φίλους του Ολυμπιακού, για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ pic.twitter.com/dfI9BqaXag— SPORT24 (@sport24) December 19, 2025
