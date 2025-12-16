Φενέρ: Αποσύρει τη φανέλα του Κουτλουάι πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, βίντεο

1993 έως το 1999 και τη σεζόν 2006-07 ενώ το 2002 κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό τη μοναδική του Euroleague.



To παιχνίδι αρχίζει στις 19:45 και λίγη ώρα πριν θα ανέβει για πάντα στην οροφή της «Ulker Sports Arena» η φανέλα του Τούρκου.



Η ανακοίνωση της Φενέρ





Τη φανέλα με το Νο10 που φορούσε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι θα αποσύρει πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague η Φενέρ Ο Κουτλουάι έπαιξε στη Φενέρ από το

«Το όνομα του Ιμπραχίμ Κουτλουάι, που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Φενέρμπαχτσε, φόρεσε με επιτυχία για χρόνια τη ριγωτή φανέλα και εκπροσώπησε το τουρκικό μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια νέους φίλους του αθλήματος, θα μείνει για πάντα στο σπίτι μας, την Ülker Spor ve Etkinlik Salonu.

Πριν από την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός, θα πραγματοποιηθεί ειδική τελετή, κατά την οποία ο Κουτλουάι θα παρουσιαστεί μπροστά στον μεγάλο φίλαθλο κόσμο της Φενέρμπαχτσε.

Η θέση του Κουτλουάι στην ιστορία της Φενέρμπαχτσε ορίζεται από το ταξίδι του από τις ακαδημίες έως την πρώτη ομάδα, την αίσθηση που ένιωθε για τη ριγωτή φανέλα και την αξία που προσέφερε στον σύλλογό μας. Από σήμερα, η φανέλα που θα κρεμαστεί στην οροφή του γηπέδου, χωρίς αριθμό, ως σύμβολο της Κίτρινης Κληρονομιάς μας, θα βρίσκεται δίπλα στις φανέλες των Μιρσάντ Τουρκτσάν και Ομέρ Ονάν.

Η φανέλα με το νούμερο 10 θα συνεχίσει να τιμάται στο παρκέ, σήμερα και στο εξής, με την ίδια περηφάνια και ευθύνη από τον σημερινό κάτοχό της, τον αρχηγό μας Μελίχ Μαχμούτογλου.

Αυτή η τιμητική διάκριση θα καταγραφεί στην ιστορία ως μια ισχυρή αντανάκλαση της στάσης της Φενέρμπαχτσε, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και φέρνει κάτω από την ίδια στέγη τους θρύλους μας και τους σημερινούς εκπροσώπους μας στο παρκέ».







Türk basketbolunun lokomotifi, sahip olduğu Sarı Miras ile Avrupa basketbolunun en değerli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, köklü tarihinin en özel isimlerinden birini bugün onurlandırıyor.



Fenerbahçe altyapısından yetişen; Çubuklu formayı yıllar boyunca…




