Βεζένκοβ: «Ο κόσμος εξοργίζεται όταν χάνουμε, πρέπει να δίνουμε τα πάντα»

Στην πικρία του κόσμου του Ολυμπιακού μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, στάθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος ανέφερε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν το 100% με τη Βαλένθια