Το wonderkid των τεσσάρων (!) εθνικοτήτων – Ποιος είναι ο Ματέο Ντιμαρέλι και η σύνδεσή του με την Ελλάδα
Το wonderkid των τεσσάρων (!) εθνικοτήτων – Ποιος είναι ο Ματέο Ντιμαρέλι και η σύνδεσή του με την Ελλάδα
Ο Ματέο Ντιμαρέλι εξελίσσεται γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα του ποδοσφαίρου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τραβώντας την προσοχή τόσο για το εντυπωσιακό ταλέντο του όσο και για το μοναδικό πολυπολιτισμικό του υπόβαθρο
Σε ηλικία μόλις 16 ετών έχει ήδη αρχίσει να χτίζει τη φήμη του ως ανερχόμενο αστέρι στον κόσμο του ποδοσφαίρου, και πολλοί αναλυτές πιστεύουν πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να γίνει ένα από τα μελλοντικά κορυφαία πρόσωπα του αθλήματος. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες από μητέρα μεξικανικής καταγωγής και πατέρα αλβανικής καταγωγής, κουβαλά έναν συνδυασμό πολιτισμών που έχει διαμορφώσει τόσο την ταυτότητά του όσο και την ποδοσφαιρική του πορεία.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του που εντυπωσιάζουν
Από την αρχή της καριέρας του στις ακαδημίες, ο Ντιμαρέλι ξεχώρισε για τη φυσική τεχνική του ικανότητα, την ταχύτητά του και την αυτοπεποίθηση που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Προπονητές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρατηρήσει ότι παίζει με ένταση, δημιουργικότητα και ακρίβεια που δεν… συνάδουν με την ηλικία του.
Αυτές του οι αποδόσεις τον οδήγησαν στην ακαδημία νέων της Χιούστον Ντάιναμο, ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα ανάπτυξης στο MLS. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέστη ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της γενιάς του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στο Μεξικό, την Αλβανία και την Ελλάδα.
