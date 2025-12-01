ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
ΠΑΟΚ Λεβαδειακός παρακάμερα

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο

Επική ανατροπή με δέκα παίκτες και χρυσό σκόρερ τον Γιακουμάκη στο 90’, με τον φακό της ΠΑΕ να αποτυπώνει τη θρυλική στιγμή και τους εκρηκτικούς πανηγυρισμούς στο φινάλε του Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3

ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
Τις μοναδικές στιγμές που βίωσε η αποστολή του ΠΑΟΚ στο Λιβαδειά κατέγραψε η παρακάμερα της ΠΑΕ από τη μεγάλη νίκη με 2-3 κόντρα στον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Ο Δικέφαλος του Βορρά, αν και βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες στα τελευταία λεπτά μετά την απευθείας αποβολή του Μεϊτέ, κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στο χρυσό γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 90ο λεπτό.

Ο φακός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εστίασε όχι μόνο στις συγκινήσεις του αγώνα, αλλά και στα έντονα συναισθήματα που ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα. Ξεχωριστή στιγμή, φυσικά, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον πάγκο και την εξέδρα μετά το γκολ που χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, με τον Γιακουμάκη να γίνεται ένα με τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.


Η παρακάμερα του Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ - PAOK TV

