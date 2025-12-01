Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του θριάμβου στη Λιβαδειά με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γκολ του Γιακουμάκη - Βίντεο
Επική ανατροπή με δέκα παίκτες και χρυσό σκόρερ τον Γιακουμάκη στο 90’, με τον φακό της ΠΑΕ να αποτυπώνει τη θρυλική στιγμή και τους εκρηκτικούς πανηγυρισμούς στο φινάλε του Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3
Τις μοναδικές στιγμές που βίωσε η αποστολή του ΠΑΟΚ στο Λιβαδειά κατέγραψε η παρακάμερα της ΠΑΕ από τη μεγάλη νίκη με 2-3 κόντρα στον Λεβαδειακό στη Βοιωτία. Ο Δικέφαλος του Βορρά, αν και βρέθηκε να αγωνίζεται με δέκα παίκτες στα τελευταία λεπτά μετά την απευθείας αποβολή του Μεϊτέ, κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στο χρυσό γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο 90ο λεπτό.
Ο φακός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εστίασε όχι μόνο στις συγκινήσεις του αγώνα, αλλά και στα έντονα συναισθήματα που ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα. Ξεχωριστή στιγμή, φυσικά, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον πάγκο και την εξέδρα μετά το γκολ που χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, με τον Γιακουμάκη να γίνεται ένα με τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ο φακός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ εστίασε όχι μόνο στις συγκινήσεις του αγώνα, αλλά και στα έντονα συναισθήματα που ακολούθησαν το τελικό σφύριγμα. Ξεχωριστή στιγμή, φυσικά, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον πάγκο και την εξέδρα μετά το γκολ που χάρισε τη νίκη στον ΠΑΟΚ, με τον Γιακουμάκη να γίνεται ένα με τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα