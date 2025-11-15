Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ξέσπασε ο Νοβίτσκι κατά των Μάβερικς: «Η ανταλλαγή του Ντόντσιτς δεν είχε κανένα νόημα και ο κόσμος νιώθει ότι τον έκλεψαν» - Βίντεο
Ο θρύλος του Ντάλας και αναλυτής πλέον στο Amazon Prime Video, κατακεραύνωσε τη διοίκηση των Μάβερικς για την αποχώρηση του Σλοβένου σταρ και τα λάθη του Νίκο Χάρισον
Η σχέση του Ντιρκ Νοβίτσκι με τους Ντάλας Μάβερικς, που υπήρξε άρρηκτα δεμένη για δύο δεκαετίες, φαίνεται να έχει διαρραγεί. Ο Γερμανός σταρ, που έκλεισε την καριέρα του μεταβιβάζοντας τη «σκυτάλη» στον Λούκα Ντόντσιτς, δεν έκρυψε ποτέ τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση της ομάδας και ειδικότερα για την απόφαση του Νίκο Χάρισον να παραχωρήσει τον Σλοβένο αστέρα στους Λέικερς — μια απόφαση που συγκλόνισε τη λίγκα και εξόργισε τους οπαδούς.
Η ομάδα του Ντάλας βρίσκεται σε κρίση, με απολογισμό 3 νίκες και 10 ήττες, έχοντας χάσει επτά εντός έδρας αγώνες στο American Airlines Center. Σχολιάζοντας την πορεία των Μάβερικς για το Amazon Prime Video, ο Νοβίτσκι δήλωσε: «Λυπάμαι για τους φιλάθλους μας. Η σεζόν ξεκίνησε καταστροφικά. Υπάρχει τεράστιο κενό στις θέσεις του οργανωτή και του σκόρερ. Δεν μπορούν να σουτάρουν, δεν μπορούν να σκοράρουν. Αυτό που βλέπω είναι σκληρό».
Ο Νοβίτσκι υπήρξε πάντα υποστηρικτής του Ντόντσιτς και επικριτικός απέναντι στον Χάρισον, ο οποίος σχεδίασε την ανταλλαγή σε συνεργασία με τον Ρομπ Πελίνκα των Λέικερς, παραχωρώντας τον Ντόντσιτς με αντάλλαγμα τον Άντονι Ντέιβις, τον Μαξ Κλέμπερ και τον Μαξ Κρίστι.
Ο πρωταθλητής του 2011 με τους Μάβερικς σχολίασε την απόλυση του Χάρισον λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή έβαλε το franchise στη σωστή του θέση». Όπως τόνισε, ο Μαρκ Κιούμπαν, που πλέον διατηρεί μειοψηφικό πακέτο μετοχών, είχε απομακρυνθεί από τη λήψη αποφάσεων, αλλά τώρα βρίσκεται ξανά σε επαφή με τον ιδιοκτήτη Πάτρικ Ντιμόντ για τη διαχείριση των αθλητικών θεμάτων.
Παράλληλα, ο 47χρονος σήμερα Νοβίτσκι κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν τη νέα εποχή της ομάδας γύρω από τον νεαρό αστέρα Κούπερ Φλαγκ, το νούμερο 1 του φετινού ντραφτ: «Ειλικρινά, αυτή η αλλαγή (απομάκρυνση Χάρισον) θα έπρεπε να έχει γίνει το καλοκαίρι. Δεν ήθελα αυτή την αρνητική ενέργεια πάνω από την ομάδα στην εποχή του Κούπερ Φλαγκ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».
Ο θρύλος των Μάβερικς κατέληξε λέγοντας: «Πάντα ήξερα πόσο πιστοί είναι αυτοί οι φίλαθλοι. Το έζησα για 21 χρόνια. Ήξερα πως δεν θα το ξεχνούσαν. Είναι παθιασμένοι και αυτό το αντανακλά. Αυτή η ανταλλαγή δεν είχε κανένα νόημα για κανέναν. Πας στους τελικούς τη μία χρονιά, θυσιάζεις όλα τα εργαλεία για να χτίσεις γύρω από τον Λούκα, και τα Χριστούγεννα παίζει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα των Μάβερικς. Οι φίλαθλοι νιώθουν ότι τους έκλεψαν».
"It's time to move on now."— NBA on Prime (@NBAonPrime) November 14, 2025
Dirk Nowitzki on the Mavs firing GM Nico Harrison. pic.twitter.com/8J9MvksVdm
Παράλληλα, ο 47χρονος σήμερα Νοβίτσκι κάλεσε τους φιλάθλους να στηρίξουν τη νέα εποχή της ομάδας γύρω από τον νεαρό αστέρα Κούπερ Φλαγκ, το νούμερο 1 του φετινού ντραφτ: «Ειλικρινά, αυτή η αλλαγή (απομάκρυνση Χάρισον) θα έπρεπε να έχει γίνει το καλοκαίρι. Δεν ήθελα αυτή την αρνητική ενέργεια πάνω από την ομάδα στην εποχή του Κούπερ Φλαγκ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».
Ο θρύλος των Μάβερικς κατέληξε λέγοντας: «Πάντα ήξερα πόσο πιστοί είναι αυτοί οι φίλαθλοι. Το έζησα για 21 χρόνια. Ήξερα πως δεν θα το ξεχνούσαν. Είναι παθιασμένοι και αυτό το αντανακλά. Αυτή η ανταλλαγή δεν είχε κανένα νόημα για κανέναν. Πας στους τελικούς τη μία χρονιά, θυσιάζεις όλα τα εργαλεία για να χτίσεις γύρω από τον Λούκα, και τα Χριστούγεννα παίζει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα των Μάβερικς. Οι φίλαθλοι νιώθουν ότι τους έκλεψαν».
