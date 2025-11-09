Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Είχαμε ένταση, αυξάνεται ο συναγωνισμός», τόνισε ο Μπενίτεθ
SPORTS
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Είχαμε ένταση, αυξάνεται ο συναγωνισμός», τόνισε ο Μπενίτεθ

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Είχαμε ένταση, αυξάνεται ο συναγωνισμός», τόνισε ο Μπενίτεθ
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα και δεν μπορούσε παρά να είναι χαρούμενος για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην ένταση που είχε η ομάδα του, αλλά και στα προβλήματα τραυματισμών που κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει. Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV μετά το ματς:

«Κάθε αγώνα τον αναλύεις με τις συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στην Ευρώπη και ταξίδι. Είχαμε τραυματίες, ειδικά στην επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε εξαιρετικά. Μπήκαμε δυνατά, είχαμε ένταση, πιέσαμε. Ήμασταν επικίνδυνοι, σημειώσαμε δύο γκολ δεν αφήσαμε τον αντίπαλο ν' απειλήσει».

Για τα προβλήματα στο ρόστερ με τους τραυματισμούς: «Είμαι ικανοποιημένος και είναι θετικό για την ομάδα. Πάντα παίζεις με αυτούς που έχεις. Είχαμε δεξί μπακ τον Γεντβάι. Οι παίκτες προσπάθησαν να δώσουν το 100%. Αυτό ζητάω πάντα από τους παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές μου ανταποκρίθηκαν καλά. Όσο περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην εξίσωση, τόσο αυξάνεται ο συναγωνισμός».
Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης