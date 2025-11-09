Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Είχαμε ένταση, αυξάνεται ο συναγωνισμός», τόνισε ο Μπενίτεθ
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ
Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε το πρώτο του ντέρμπι στην Ελλάδα και δεν μπορούσε παρά να είναι χαρούμενος για τη νίκη επί του ΠΑΟΚ.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην ένταση που είχε η ομάδα του, αλλά και στα προβλήματα τραυματισμών που κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει. Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV μετά το ματς:
«Κάθε αγώνα τον αναλύεις με τις συνθήκες που υπάρχουν. Είχαμε ένα δύσκολο ματς στην Ευρώπη και ταξίδι. Είχαμε τραυματίες, ειδικά στην επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε εξαιρετικά. Μπήκαμε δυνατά, είχαμε ένταση, πιέσαμε. Ήμασταν επικίνδυνοι, σημειώσαμε δύο γκολ δεν αφήσαμε τον αντίπαλο ν' απειλήσει».
Για τα προβλήματα στο ρόστερ με τους τραυματισμούς: «Είμαι ικανοποιημένος και είναι θετικό για την ομάδα. Πάντα παίζεις με αυτούς που έχεις. Είχαμε δεξί μπακ τον Γεντβάι. Οι παίκτες προσπάθησαν να δώσουν το 100%. Αυτό ζητάω πάντα από τους παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές μου ανταποκρίθηκαν καλά. Όσο περισσότεροι παίκτες μπαίνουν στην εξίσωση, τόσο αυξάνεται ο συναγωνισμός».
