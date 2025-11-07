Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Τόνι Πάρκερ: Αναλαμβάνει προπονητής στην Εθνική Γαλλίας U17

Ο Hall of Famer του ΝΒΑ, Τόνι Πάρκερ, ξεκινάει την προπονητική του καριέρα από την Εθνική Γαλλίας κάτω των 17 ετών, με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Κωνσταντινούπολη