Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Τόνι Πάρκερ: Αναλαμβάνει προπονητής στην Εθνική Γαλλίας U17
Ο Hall of Famer του ΝΒΑ, Τόνι Πάρκερ, ξεκινάει την προπονητική του καριέρα από την Εθνική Γαλλίας κάτω των 17 ετών, με στόχο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Κωνσταντινούπολη
Ο θρύλος του NBA και Hall of Famer, Τόνι Πάρκερ, αποφάσισε να κάνει το πρώτο του βήμα στην προπονητική. Ο Γάλλος πρώην σταρ ονομάστηκε προπονητής της Εθνικής Γαλλίας U17 για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους, όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FFBB) την Παρασκευή.
Ο Πάρκερ, ο οποίος κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς κατά τη διάρκεια της 18ετούς καριέρας του στο NBA και οδήγησε τη Γαλλία στον πρώτο της τίτλο EuroBasket το 2013, δήλωσε ότι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της U17 της Γαλλίας αποτελεί τη φυσική αφετηρία για τις προπονητικές του φιλοδοξίες.
Ο 43χρονος Πάρκερ, του οποίου η φανέλα με το Νο. 9 έχει αποσυρθεί και από τους Σπερς και από την Εθνική Γαλλίας, εξήγησε την απόφασή του στην L'Equipe:
«Είχα μιλήσει πολύ για αυτή τη νέα καριέρα με τον πατέρα μου, για το πώς θα την ξεκινούσα, και φάνηκε λογικό και στους δύο μας να ξεκινήσω με την Εθνική Γαλλίας και μία ομάδα νέων».
Μάλιστα, ο διορισμός είχε και ένα έντονα συμβολικό στοιχείο για τον ίδιο: «Υπέβαλα λοιπόν αίτηση για τη θέση του προπονητή της U17 και, συμβολικά, την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα μου, 15 Οκτωβρίου, η Γαλλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με κάλεσε και μου είπε ότι πήρα τη δουλειά».
Ο Πάρκερ θα ηγηθεί της γαλλικής ομάδας νέων στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA U17, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, από τις 27 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2026.
