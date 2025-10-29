Σακίλ Ο' Νιλ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πιθανότατα καλύτερος παίκτης από εμένα ακόμα και στα καλύτερά μου» - Βίντεο
Σακίλ Ο' Νιλ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πιθανότατα καλύτερος παίκτης από εμένα ακόμα και στα καλύτερά μου» - Βίντεο

Ο Αμερικανός πρώην σταρ του NBA κλήθηκε να πει το όνομα ενός παίκτη που είναι καλύτερος από αυτών στα prime του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αφήσει το στίγμα του στο NBA, έχοντας κερδίσει το σεβασμό πολλών θρύλων του αθλήματος.

Μεταξύ αυτών και ο Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Greek Freak.

Σε μία πρόσφατη παρουσία του σε podcast, ο παλαίμαχος σέντερ κλήθηκε να απαντήσει στο ποιος ήταν καλύτερος στο prime του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος από τους δύο.

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα πρέπει να πω τον Γιάννη. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που έπαιζα και αυτό θέλεις, θέλεις την εξέλιξη». 


