Σακίλ Ο' Νιλ για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Πιθανότατα καλύτερος παίκτης από εμένα ακόμα και στα καλύτερά μου» - Βίντεο
Ο Αμερικανός πρώην σταρ του NBA κλήθηκε να πει το όνομα ενός παίκτη που είναι καλύτερος από αυτών στα prime του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αφήσει το στίγμα του στο NBA, έχοντας κερδίσει το σεβασμό πολλών θρύλων του αθλήματος.
Μεταξύ αυτών και ο Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Greek Freak.
Σε μία πρόσφατη παρουσία του σε podcast, ο παλαίμαχος σέντερ κλήθηκε να απαντήσει στο ποιος ήταν καλύτερος στο prime του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος από τους δύο.
«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα πρέπει να πω τον Γιάννη. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που έπαιζα και αυτό θέλεις, θέλεις την εξέλιξη».
Shaq says prime Giannis is better than him 👀— NBACentral (@TheDunkCentral) October 29, 2025
(🎥 @bigpodwithshaq / https://t.co/6Iz7dS6kIm) pic.twitter.com/FFx4W4Sgiq
