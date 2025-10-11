ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Γιαννακόπουλος: «Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν»
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Εργκίν Αταμάν

Γιαννακόπουλος: «Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια του γεύματος που παρέθεσε σε όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ζητώντας το... treble

Γιαννακόπουλος: «Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν»
15 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/10, 19:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επέλεξε να φέρει την ομάδα ακόμη πιο κοντά, παραθέτοντας γεύμα στο σπίτι του στο Σούνιο.



Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δείπνησαν όλοι μαζί, σε μια βραδιά με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, στην οποία πήρε το λόγο τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όσο και ο πρόεδρος, Βασίλης Παρθενόπουλος, αλλά και ο προπονητής της ομάδας, Εργκίν Άταμαν.



Συγκεκριμένα, ο Γιαννακόπουλος είπε: «Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούρια πρόσωπα ήρθαν εδώ εντός κι εκτός παρκέ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια. Να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο δηλαδή κλαμπ στην Ευρώπη. Ο λόγος που εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος.Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν! Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».
15 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης