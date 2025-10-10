Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Στο ΣΕΦ ντυμένη στα κόκκινα για την εντός έδρας πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague η Μαριγκόνα - Φωτογραφίες
Ο Ολυμπιακός έκανε ντεμπούτο στην έδρα του κόντρα στη Ντουμπάι BC
Μετά από την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία ο Ολυμπιακός έκανε ντεμπούτο στη Euroleague στην έδρα του κόντρα στην Ντουμπάι FC.
Οι ερυθρόλευκοι υποδέχτηκαν στο ΣΕΦ την νεοφώτιστη ομάδα από το Ντουμπάι, στην οποία παίζει ο Φίλιπ Πετρούσεφ.
Ο κόσμος εξάντλησε τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού και ανάμεσα στους φίλους της ομάδας που είδαν το παιχνίδι από την εξέδρα ήταν και η Μαριγκόνα.
Το μοντέλο από το Κόσοβο που ζει μόνιμα για χρόνια στην Ελλάδα είναι φαν του Ολυμπιακού και έγινε viral από ένα πλάνο της τηλεόρασης σε παιχνίδι των ερυθρόλευκων με την Βιλερμπάν.
Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους
Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο
