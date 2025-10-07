Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, 89-83 τη Χάιντελμπεργκ - Βίντεο
SPORTS
Προμηθέας Χάιντελμπεργκ Basketball Champions League

Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, 89-83 τη Χάιντελμπεργκ - Βίντεο

Ο Προμηθέας το έκανε... θρίλερ στο τέλος κόντρα στη Χάιντελμπεργκ, αλλά κράτησε γερά κι έκανε νικηφόρα πρεμιέρα με 89-83 στο ΒCL

Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, 89-83 τη Χάιντελμπεργκ - Βίντεο
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο Basketball Champions League ο Προμηθέας.

Η ομάδα του Λιμνιάτη παραλίγο να χύσει την καρδάρα με το γάλα στο τέλος, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην Χάιντελμπεργκ με 89-83.

Οι Πατρινοί τρόμαξαν στην τελευταία περίοδο, αλλά κράτησαν γερά και έκαναν σεφτέ στην Ευρώπη, στον όμιλο της διοργάνωσης.

Από την πλευρά των νικητών ο Γκρέι σταμάτησε στους 20 πόντους και ο ΜακΚάλουμ πρόσθεσε 15 πόντους, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Ο Καραγιαννίδης είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4/4 σουτ.

Στον αντίποδα για τη γερμανική ομάδα ο Χορν τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους.

Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ: Το ματς

H ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να προηγηθεί με 32-13, δημιουργώντας τεράστια θέματα στου Γερμανούς.

Η Χάιντελμπεργκ αντέδρασε και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 14, με τον Ζίπσερ να γράφει το 50-36 στο τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα του Λιμνιάτη σούταρε με 5/9 τρίποντα στο ημίχρονο, με τον Γκρέι να έχει 12 πόντους.

Oι Πατρινοί πάτησαν το γκάζι και έκαναν το 60-42 στο 23' με το καλάθι του Πόλικαπ. Oι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, με τον Γκρέι να γράφει το 64-46 στο 26'.

Κλείσιμο
Η γερμανική ομάδα δεν τα παράτησε και με τον ΜακΛέιν έκανε το 77-69, όμως ο Πλώτας επανέφερε τη διαφορά στο +10 για το 79-69. Ο Προμηθέας δεν πρόσεξε και ο Γουίδερς μείωσε σε 79-76 στο 38'.

Ο ΜακΚάλουμ έδωσε ανάσα για το 81-76. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 84-79 στα 30 δευτερόλεπτα. Οι Πατρινοί ήταν ψύχραιμοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικά επικράτησαν με 89-83. 





Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης