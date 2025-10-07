Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, 89-83 τη Χάιντελμπεργκ - Βίντεο
Πρεμιέρα με νίκη για τον Προμηθέα στο Basketball Champions League, 89-83 τη Χάιντελμπεργκ - Βίντεο
Ο Προμηθέας το έκανε... θρίλερ στο τέλος κόντρα στη Χάιντελμπεργκ, αλλά κράτησε γερά κι έκανε νικηφόρα πρεμιέρα με 89-83 στο ΒCL
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο Basketball Champions League ο Προμηθέας.
Η ομάδα του Λιμνιάτη παραλίγο να χύσει την καρδάρα με το γάλα στο τέλος, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην Χάιντελμπεργκ με 89-83.
Οι Πατρινοί τρόμαξαν στην τελευταία περίοδο, αλλά κράτησαν γερά και έκαναν σεφτέ στην Ευρώπη, στον όμιλο της διοργάνωσης.
Από την πλευρά των νικητών ο Γκρέι σταμάτησε στους 20 πόντους και ο ΜακΚάλουμ πρόσθεσε 15 πόντους, πετυχαίνοντας κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Ο Καραγιαννίδης είχε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4/4 σουτ.
Στον αντίποδα για τη γερμανική ομάδα ο Χορν τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους.
Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ: Το ματς
H ομάδα της Πάτρας κυριάρχησε στο πρώτο δεκάλεπτο και κατάφερε να προηγηθεί με 32-13, δημιουργώντας τεράστια θέματα στου Γερμανούς.
Η Χάιντελμπεργκ αντέδρασε και κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 14, με τον Ζίπσερ να γράφει το 50-36 στο τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα του Λιμνιάτη σούταρε με 5/9 τρίποντα στο ημίχρονο, με τον Γκρέι να έχει 12 πόντους.
Oι Πατρινοί πάτησαν το γκάζι και έκαναν το 60-42 στο 23' με το καλάθι του Πόλικαπ. Oι Γερμανοί δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, με τον Γκρέι να γράφει το 64-46 στο 26'.
Η γερμανική ομάδα δεν τα παράτησε και με τον ΜακΛέιν έκανε το 77-69, όμως ο Πλώτας επανέφερε τη διαφορά στο +10 για το 79-69. Ο Προμηθέας δεν πρόσεξε και ο Γουίδερς μείωσε σε 79-76 στο 38'.
Ο ΜακΚάλουμ έδωσε ανάσα για το 81-76. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 84-79 στα 30 δευτερόλεπτα. Οι Πατρινοί ήταν ψύχραιμοι στα τελευταία δευτερόλεπτα και τελικά επικράτησαν με 89-83.
MICHAEL WEATHERS WE'RE GONNA RUN OUT OF WEATHER PUNS AND IT'S NOT EVEN HALFTIME 🤯#BASKETBALLCL pic.twitter.com/TgJWClw3b3— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2025
BAD WEATHERS ALERT 🚨— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2025
He keeps doing that 🤯#BasketballCL pic.twitter.com/sreIgZTYOI
