Δεν τον πτόησε ούτε η βροχή - Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης - Φωτογραφία

Παναθηναϊκός Αντώνης Αντωνιάδης Europa League

Παρά τα 79 του χρόνια και τα προβλήματα υγείας δεν χάνει παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Αντώνης Αντωνιάδης

Δεν χάνει παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Αντώνης Αντωνιάδης

Ο θρυλικός γκολτζής του Παναθηναϊκού παρά τα 79 του χρόνια και την επιβαρυμένη, λόγω προβλημάτων, υγεία του είναι στο ΟΑΚΑ για το ματς με την 
Γκόου Αχέντ Ιγκλς. 

Η βροχή αλλά και το κρύο στο ΟΑΚΑ δεν τον πτόησαν και κάθισε στη θέση του στο γήπεδο φορώντας κουκούλα και έχοντας πάντα δίπλα του, την Πόπη Δομάζου, κόρη του αείμνηστου «στρατηγού» του ΠΑΟ. 

