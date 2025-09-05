Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
«Πεινασμένος» για τίτλους ο Ναν: Αφήσαμε κάτι στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και θέλουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος
Ο Κέντριν Ναν θα παίξει φέτος για 3η χρονιά στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό
Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε για την προετοιμασία και δήλωσε «πεινασμένος» για τίτλους εν όψει της νέας σεζόν:
«Οι πρώτες ημέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στη χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή.
Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε πεινασμένοι. Αφήσαμε κάτι στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».
Για τους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα, τίποτα λιγότερο».
Το μήνυμά του για τον κόσμο της ομάδας: «Είστε έτοιμοι για μία ακόμα σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε καλύτερα από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».
𝐏𝐫𝐞-𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐞 𝟐 🎬: 𝐊𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐍𝐮𝐧𝐧— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 5, 2025
Energy, anticipation, and a message for every #PAOFan out there.
Always aiming high, eyes on the top!
