«Πεινασμένος» για τίτλους ο Ναν: Αφήσαμε κάτι στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και θέλουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος

Κέντρικ Ναν και οι συμπαίκτες του, πλην των διεθνών, ξεκίνησαν προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό για να είναι έτοιμοι για τη νέα απαιτητική σεζόν.Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού μίλησε για την προετοιμασία και δήλωσε «πεινασμένος» για τίτλους εν όψει της νέας σεζόν:



«Οι πρώτες ημέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στη χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή.

Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε πεινασμένοι. Αφήσαμε κάτι στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα, τίποτα λιγότερο».

Το μήνυμά του για τον κόσμο της ομάδας: «Είστε έτοιμοι για μία ακόμα σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε καλύτερα από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».









Ειδήσεις σήμερα:



Καμμένος (ηχητικό Νο2) με τον μαφιόζο της Κρήτης: Λέει ότι «έδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ» και ότι του έβαλαν κοριούς επί ΣΥΡΙΖΑ!



«Μαύρη Πέμπτη» γράφουν οι Ισπανοί για την ήττα από την Ελλάδα στο Eurobasket - «Πιο τρομακτικός από ποτέ» λέει η FIBΑ για τον Αντετοκούνμπο



Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι προκάλεσαν αντιδράσεις - «Το 50 αποχρώσεις του γκρι βρήκε τον ανταγωνιστή του»

