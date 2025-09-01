Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Αγγλία: Συμφωνία της Λίβερπουλ με Κρίσταλ Πάλας για Γκουέχι
Αγγλία: Συμφωνία της Λίβερπουλ με Κρίσταλ Πάλας για Γκουέχι
«Κόκκινος» ο Γκουέχι, δεύτερη μεγάλη μεταγραφή για τη Λίβερπουλ μετά τον Ισακ
Η Λίβερπουλ έφτασε σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα ολοκληρώσει σήμερα στο Λονδίνο τις διαδικασίες της μεταγραφής του, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων, και στη συνέχεια θα υπογράψει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Premier League. Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού οι σύλλογοι κατέληξαν σε συμβιβασμό για το κόστος της μεταγραφής του Γκουέχι, με τους «κόκκινους» να έχουν αρχικά καταθέσει πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων λιρών, συν ποσοστό μεταπώλησης 10%.
Πλέον αναμένεται ο 25χρονος άσος να γίνει η δεύτερη μεγάλη προσθήκη της Λίβερπουλ στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών, αφού νωρίτερα οι «ρεντς» έφτασαν σε συμφωνία 125 εκατομμυρίων λιρών με τη Νιούκαστλ για τον επιθετικό Αλεξάντερ Ισακ.
Ο Γκουέχι, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ στη χθεσινοβραδυνή νίκη 3-0 επί της Άστον Βίλα, στον τελευταίο από τους 162 αγώνες του για τον λονδρέζικο σύλλογο, αποτελούσε βασικό μεταγραφικό «στόχο» της Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Τζάρελ Κουάνσα από το «Άνφιλντ» με προορισμό τη Λεβερκούζεν.
Επίσης, υπήρχαν ανησυχίες για τη σταθερότητα της άμυνας της Λίβερπουλ, η οποία δέχθηκε έξι γκολ στα πρώτα τρία παιχνίδια της στην τρέχουσα σεζόν (σ.σ. στο Community Shield και στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League).
Πλέον αναμένεται ο 25χρονος άσος να γίνει η δεύτερη μεγάλη προσθήκη της Λίβερπουλ στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών, αφού νωρίτερα οι «ρεντς» έφτασαν σε συμφωνία 125 εκατομμυρίων λιρών με τη Νιούκαστλ για τον επιθετικό Αλεξάντερ Ισακ.
Ο Γκουέχι, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ στη χθεσινοβραδυνή νίκη 3-0 επί της Άστον Βίλα, στον τελευταίο από τους 162 αγώνες του για τον λονδρέζικο σύλλογο, αποτελούσε βασικό μεταγραφικό «στόχο» της Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Τζάρελ Κουάνσα από το «Άνφιλντ» με προορισμό τη Λεβερκούζεν.
Επίσης, υπήρχαν ανησυχίες για τη σταθερότητα της άμυνας της Λίβερπουλ, η οποία δέχθηκε έξι γκολ στα πρώτα τρία παιχνίδια της στην τρέχουσα σεζόν (σ.σ. στο Community Shield και στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League).
3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο
Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα