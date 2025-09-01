Μάνστεστερ Σίτι: Στην Τουρκία ο Έντερσον για να υπογράψει στη Φενέρ
Μάνστεστερ Σίτι: Στην Τουρκία ο Έντερσον για να υπογράψει στη Φενέρ

Μετά από μια οκταετία στο Μάνστεστερ, ο Βραζιλιάνος πορτιέρε αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε, η οποία θα πληρώσει περί τα 14 εκατ. ευρώ

Φινάλε φαίνεται πως έχουμε στην παρουσία του Έντερσον στη... γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Όπως αναφέρουν πολλαπλά ρεπορτάζ, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας αποχωρεί από το «Έτιχαντ», έπειτα από οκτώ χρόνια, με προορισμό την Τουρκία και τη Φενέρμπαχτσε.

Τόσο η Φενέρ όσο και η Γαλατάσαραϊ είχαν δείξει «ζεστό» ενδιαφέρον για τον 32χρονο πορτιέρε μέσα στο καλοκαίρι, με την πρώτη ωστόσο να πλησιάζει περισσότερο τις απαιτήσεις της Μάντσεστερ Σίτι και του παίκτη και να κλείνει το deal. Όπως προκύπτει, οι Τούρκοι θα πληρώσουν περί τα 14 εκατ. ευρώ στους «πολίτες» για τον Έντερσον, ενώ η συγκεκριμένη εξέλιξη θα φέρει όπως όλα δείχνουν στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα τον Τζίτζι Ντοναρούμα.

Συνολικά, από το 2017 μέχρι σήμερα, ο Βραζιλιάνος κίπερ μέτρησε 372 επίσημες συμμετοχές με τη Σίτι, έχοντας 168 clean sheets και κατακτώντας 6 φορές την Premier League, 1 φορά το Champions League, 4 League Cup, 3 Community Shield, 2 FA Cup και από μια φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το UEFA Super Cup.
