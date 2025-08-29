Ουζουνίδης: «Είμαστε ακόμα απογοητευμένοι από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, πρέπει να βγάλουμε πάθος» - Βίντεο

Αυτό είναι ένα στοιχείο, που πρέπει να το μεγαλώσουμε σε διάρκεια. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στον αντίπαλο στο δικό του μισό γήπεδο, ώστε να τον αναγκάσουμε σε λάθη. Αυτά είναι στοιχεία που θέλουμε να έχουμε.Από εκεί και πέρα, όμως, και ο αντίπαλος περιμένω ότι θα αλλάζει το στιλ παιχνιδιού του, όπως έκανε κι ο Βόλος. Εμείς προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό».Αναφορικά με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ξεχώρισε από τον ερχόμενο αντίπαλο, ο Μαρίνος Ουζουνίδης στάθηκε στα ακόλουθα: «Ο Παναιτωλικός είναι σε μια φάση ανασυγκρότησης. Υπάρχουν καινούργιοι παίκτες, ενώ αγωνίζονται και κάποια νέοι Έλληνες παίκτες. Όπως γίνεται αντιληπτό κι ο αντίπαλος θέλει το χρόνο του.Όπως κι εμείς είμαστε νέα ομάδα και θέλουμε χρόνο για να γίνουμε καλοί, έτσι κι αυτοί θέλουν χρόνο, για να γίνουν πιο συμπαγείς. Ο Παναιτωλικός, όμως, είναι μια ομάδα με εμπειρία στην κατηγορία, με έναν έμπειρο προπονητή, ο οποίος σίγουρα θα έχει δει τα λάθη που έγιναν στο πρώτο παιχνίδι και τις αδυναμίες που φάνηκαν.Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει στην έδρα μας ένας Παναιτωλικός βελτιωμένος και καλύτερος από την πρώτη αγωνιστική».