La Liga: Ζευγάρωσε τις νίκες η Αθλέτικ του Βαλβέρδε, νέα ήττα για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα - Δείτε τα γκολ
Η Μπιλμπάο νίκησε 1-0 τη Ράγιο στο «Σαν Μαμές» - Η Σεβίλλη ηττήθηκε εντός έδρας με 2-1 από τη Χετάφε
Κακή εμφάνιση και νέα ήττα στη σεζόν για τη Σεβίλλη, αυτή τη φορά με 2-1 εντός έδρας από τη Χετάφε. Η ομάδα του Αλμέιδα, μετά το άσχημο ξεκίνημα στο Μπιλμπάο, δεν κατάφερε να πάρει κάτι θετικό κόντρα στους Μαδριλένους και είναι στις τελευταίες θέσεις.
Στο 15ο λεπτό ο Αντριάν Λίσο πέτυχε το 1-0 από ασίστ του Μίγια, ωστόσο λίγο πριν το τέλος του α' μέρους ο Ιγκλέσιας ισοφάρισε για τους Σεβιλιάνους. Η Χετάφε μπήκε δυνατά και στο 51' το δίδυμο του πρώτου γκολ ξαναχτύπησε. Ο Μίγια (μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού) μοίρασε και ο Λίσο διαμόρφωσε το 2-1. Η Σεβίλλη πίεσε, η κατοχή ξεπέρασε το 70%, αλλά δεν ήρθε ποτέ το πολυπόθητο γκολ. Ετσι, η Χετάφε βρέθηκε στις πρώτες θέσεις με δυο νίκες.
Η Αθλέτικ συνεχίζει νικηφόρα, αφού μετά το δύσκολο τρίποντο της πρεμιέρας κόντρα στη Σεβίλλη, επικράτησε και της Ράγιο στο «Σαν Μαμές» με 1-0. Οι Βάσκοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, είχαν τις στιγμές τους, αλλά όχι και τον τρόπο να βρουν δίχτυα. Τελικά, τη λύση για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έδωσε στο 65' ο Οϊχάν Σανσέτ με εκτέλεση πέναλτι.
Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 (88΄ Μορέι - 38΄ Ρουέντα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 (8' Σόρλοτ - 15' Μιρ)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες - 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες, 90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)
Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9΄ Μπούντιμιρ)
Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στη La Liga, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16΄ Σέλσο)
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Βιγιαρεάλ 6
Μπαρτσελόνα 6
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Μπέτις 4
Εσπανιόλ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3
Χετάφε 3 -1αγ.
Αλαβές 3
Έλτσε 2
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Βαλένθια 1
Ατλέτικο Μαδρίτης 1
Θέλτα 1
Μαγιόρκα 1
Σεβίλλη 0 -1 αγ.
Λεβάντε 0
Οσασούνα 0
Τζιρόνα 0
Οβιέδο 0
