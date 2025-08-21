Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
ΠΑΟΚ: Στην Κροατία το πρώτο βήμα για τη League Phase του Europa League κόντρα στην Ριέκα
Μεγάλο ματς για την ομάδα της Θεσσαλονίκη - Με νέα πρόσωπα και σε «φιλικό» περιβάλλον
Ο ΠΑΟΚ είναι στη Ριέκα (21:45, OPEN) σ’ ένα γνώριμο σκηνικό και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Στο κατάμεστο «Κάντριντα», που πήρε το όνομά του από τη συνοικία Κάντριντα, στο δυτικό μέρος της πόλης, φιλοξενεί για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερα χρόνια τον Δικέφαλο. Τότε, το 2021, ο Ομάρ Ελ Καντουρί και ο Τόμας Μουργκ υπέγραψαν μια νίκη-εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League.
Σήμερα, ο στόχος είναι ακόμη μεγαλύτερος: η πρόκριση στη League Phase του Europa League. Για τον Σουαλιό Μεϊτέ το φετινό καλοκαίρι μοιάζει να είναι η βάση μιας νέας εκκίνησης. Η πρόκληση της Ριέκα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πιο χαρακτηριστική του ατάκα, έδωσε το στίγμα: «Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει πίεση. Ακόμη και στην κουζίνα να πάω, θα υπάρχει πίεση! Είναι κάτι φυσιολογικό».
Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στη βελτίωση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι και ξεκαθάρισε πως απαιτείται νοοτροπία εργατών. «Η Ριέκα κατέκτησε τον τίτλο πέρσι στην Κροατία. Έχει ποιότητα και θέλει να κυριαρχεί. Εμείς όμως όπου κι αν παίζουμε, πάμε για τη νίκη», τόνισε, κρατώντας χαμηλά την μπάλα για το πρωτάθλημα: «Απαντήσεις εκεί θα δώσουμε μετά το ματς».
Στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε και στον Γιώργο Γιακουμάκη, που για πρώτη φορά είναι στην αποστολή: «Θα είναι μαζί μας, αλλά χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Δεν θέλουμε να τον πιέσουμε».
Η παρουσία του 30χρονου φορ προσθέτει λάμψη στο ταξίδι. Έπειτα από πέντε χρόνια στο εξωτερικό (VVV Βένλο, Σέλτικ, Ατλάντα Γιουνάιτεντ, Κρουζ Αζούλ), επιστρέφει για να φορέσει ξανά φανέλα ελληνικής ομάδας. Θα είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά τις 2 Νοεμβρίου 2022 (Ρεάλ Μαδρίτης – Σέλτικ 5-1 στο Champions League) και το πρώτο με ελληνικό σύλλογο μετά τον Ιανουάριο του 2020, όταν ως παίκτης της ΑΕΚ είχε βρεθεί αντίπαλος του Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδας..
Δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός – ο Λουτσέσκου αναμένεται να στηριχθεί στον Τσάλοφ – αλλά δεν αποκλείεται να γράψει τα πρώτα του «ασπρόμαυρα» λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο.
Κατά τα άλλα η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» δεν αναμένεται να έχει πολλές αλλαγές (στη Θεσσαλονίκη έμειναν για διαφορετικούς λόγους οι Πέλκας, Τάισον, Σορετίρε) και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ίδια μ’ αυτή που παρατάχθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.
Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεν υπάρχει η παραμικρή αλλαγή στην τετράδα της άμυνας (Κέλι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα), ο Μεϊτέ θα έχει παρτενέρ και πάλι τον Οζντόεφ στον άξονα, ενώ και η μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι η ίδια και απαράλλακτη με τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλια, πίσω από τον Τσάλοφ.
Ο προπονητής των Κροατών, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, μίλησε με σεβασμό για τον αντίπαλο: «Περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα και έναν σοβαρό αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Θέλουμε να πάρουμε προβάδισμα στην έδρα μας».
Χωρίς τον Όρετς (τιμωρημένος), τον Σκόριτς (τραυματίας) και τον Γιάνκοφ (οικογενειακό πρόβλημα), η Ριέκα θα στηριχθεί στον παλιό γνώριμο του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας, που είναι ο κινητήριος μοχλός στη μεσαία γραμμή.
Γιακουμάκης: H επιστροφή
Δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός – ο Λουτσέσκου αναμένεται να στηριχθεί στον Τσάλοφ – αλλά δεν αποκλείεται να γράψει τα πρώτα του «ασπρόμαυρα» λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από κροατική ομάδα. Σε δέκα αναμετρήσεις με Ντινάμο, Χάιντουκ, Λοκομοτίβα και Ριέκα μετρά έξι νίκες, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες – πάντοτε όμως πρόκριση.
Παράδοση «τρομοκράτη» ο ΠΑΟΚ με Κροάτες
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα; Ο θρίαμβος επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ τον Μάρτιο του 2024, όταν ανέτρεψε το 2-0 της Κροατίας με το εντυπωσιακό 5-1 της Τούμπας. Όχι άδικα, ο τοπικός Τύπος του είχε αποδώσει τότε τον τίτλο του... «τρομοκράτη» των κροατικών ομάδων.
