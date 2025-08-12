Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Champions League: Στα playoffs η τρομερή Πάφος, απέκλεισε την Ντιναμό Κιέβου - Σπουδαία πρόκριση για τη Φενέρ - Βίντεο
Η ομάδα της Κύπρου κέρδισε 2-0 την Ντιναμό Κιέβου στο 2ο παιχνίδι - Η Φενέρ ανέτρεψε το 2-1 και κερδίζοντας 5-3 τη Φέγενορντ συνεχίζει στα playoffs
Η τρομερή Πάφος συνεχίζει την καταπληκτική πορεία της στα εφετινά προκριματικά του Champions League, καθώς νίκησε και στο δεύτερο παιχνίδι του Γ' προκριματικού γύρου την Ντιναμό Κιέβου, αυτή τη φορά με 2-0 στο "Alphamega Stadium" κι εξασφάλισε την πρόκρισή της στα play off, όπου θα κονταροχτυπηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Λεχ Πόζναν (3-1 είχαν νικήσει οι Σέρβοι στο πρώτο ματς στην Πολωνία).
Στο πρώτο είχε επικρατήσει 1-0 εκτός έδρας.
Η ομάδα του Χουάν Καρσέδο ήταν για άλλη μία φορά σούπερ αποτελεσματική και πήρε τη νίκη χάρις στα τέρματα των Μίσλαβ Όρσιτς (2') και Κορέια (55'), πανηγυρίζοντας μία τεράστιας αξίας και σημασίας πρόκριση στα play off του Champions League.
Μάλιστα αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας το νέο αστέρι της ο Νταβίντ Λουίζ ο οποίος φυσικά δεν αγωνίστηκε.
Τεράστια ανατροπή έκανε η Φενερμπαχτσέ επί της Φέγενορντ. Έχοντας ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο ματς στο "De Kuip" η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 41' απ' το τέρμα του Γουατανάμπε. «Απάντησε» όμως άμεσα και πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο σκόραρε δις με τους Μπράουν (44') και Ντουράν (45'+2').
Και στη δεύτερο ημίχρονο ήταν καταιγιστική. Άλλα δύο γκολ απ' τους Φρεντ (55') και Εν Νεσιρί (83') ανέβασαν το δείκτη του σκορ στο 4-1. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 89' ξανά με τον Γουατανάμπε, όμως ο Ταλίσκα στο 90'+5' έβαλε το... κερασάκι στην «τούρτα» της πρόκρισης της Φενέρ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων του Γ' προκριματικού γύρου του Champions League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αγώνων):
Τρίτη 12/8 Β' Ματς Α' Ματς
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 5-1 (1-0)
Κοπεγχάγη (Δανία)-Μάλμε (Σουηδία) 5-0 (0-0)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-2 (1-2)
David Luiz intro HT at Champions League Qualifier - Pafos FC 1 - 0 Dynamo Kyiv #DavidLuiz #PafosFc #Pafos #Paphos #Championsleague #DynamoKyiv #Luiz#Brazil #Cyprus pic.twitter.com/2f8xSiea56— Pafos International Supporters Group (@PafosFCsupport) August 12, 2025
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 2-1 (0-3)
Μπριζ (Βέλγιο)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 20:30 (1-0)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 21:15 (0-1)
Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 21:15 (0-0)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 22:00 (3-1)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Νις (Γαλλία) 22:00 (2-0)
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ PLAY OFF ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE
CHAMPIONS PATH
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) - Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Πάφος (Κύπρος)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)
Σέλτικ (Σκωτία) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)/Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Βασιλεία (Ελβετία) - Κοπεγχάγη (Δανία)
LEAGUE PATH
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Νις (Γαλλία)/Μπενφίκα (Πορτογαλία)
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)/Μπριζ (Βέλγιο)
