Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για το colpo grosso με την απόκτηση του Ζαφείρη
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για το colpo grosso με την απόκτηση του Ζαφείρη
Ο Δικέφαλος κατέθεσε πρόταση 9 εκατ. ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη, η οποία απορρίφθηκε από τη Σλάβια Πράγας, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή
Η σχετική φημολογία είχε προκύψει τα τελευταία 24ωρα με τους Τσέχους σήμερα να αποκαλύπτουν ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Σλάβια Πράγας για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη όμως η διοίκηση της ομάδας απέρριψε τα 9 εκατομμύρια ευρώ!
Η υπόθεση, ωστόσο, κάθε άλλο παρά έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τις δυσκολίες, στη Μικράς Ασίας αντιλαμβάνονται ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, αλλά αυτή την στιγμή συνεχίζουν να τη διατηρούν ανοιχτή και σχεδιάζουν να επιστρέψουν δυναμικά, ακόμη και με αντιπρόταση που θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα γράψει ιστορία ως η ακριβότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και μια από τις ακριβότερες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η Σλάβια ήταν αρχικά αρνητική, δεν το συζητούσε καν, ωστόσο άλλαξε στάση και άκουσε τα «θέλω» του παίκτη. Ο Ζαφείρης είναι θετικός στην επιστροφή του στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, με την πρόταση των «ασπρόμαυρων» να του προσφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, σχεδόν τριπλάσιες αποδοχές σε σχέση με τη Σλάβια.
Με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει ανάψει το «πράσινο φως» και να είναι αποφασισμένος να γίνει πράξη το επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή μέσο, η διοίκηση του «Δικεφάλου» δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε ένα πραγματικό colpo grosso, ενισχύοντας θεαματικά το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και των ευρωπαϊκών προκλήσεων.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Η υπόθεση, ωστόσο, κάθε άλλο παρά έχει κλείσει. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τις δυσκολίες, στη Μικράς Ασίας αντιλαμβάνονται ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, αλλά αυτή την στιγμή συνεχίζουν να τη διατηρούν ανοιχτή και σχεδιάζουν να επιστρέψουν δυναμικά, ακόμη και με αντιπρόταση που θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ – ποσό που, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα γράψει ιστορία ως η ακριβότερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και μια από τις ακριβότερες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η Σλάβια ήταν αρχικά αρνητική, δεν το συζητούσε καν, ωστόσο άλλαξε στάση και άκουσε τα «θέλω» του παίκτη. Ο Ζαφείρης είναι θετικός στην επιστροφή του στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, με την πρόταση των «ασπρόμαυρων» να του προσφέρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, σχεδόν τριπλάσιες αποδοχές σε σχέση με τη Σλάβια.
Με τον Ιβάν Σαββίδη να έχει ανάψει το «πράσινο φως» και να είναι αποφασισμένος να γίνει πράξη το επιβεβαιωμένο ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή μέσο, η διοίκηση του «Δικεφάλου» δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε ένα πραγματικό colpo grosso, ενισχύοντας θεαματικά το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και των ευρωπαϊκών προκλήσεων.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα