Super League 2, Βόρειος Όμιλος: Ασταμάτητη η  ΑΕΛ, στα play off ο Καμπανιακός - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d7b8u7xh68a1)

Μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της SL2 κλείδωσαν οι πεντάδες των play off και play out. ΑΕΛ, Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικός και Καμπανιακός θα είναι στην πρώτη και Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β', Διαγόρας, Καβάλα και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου στη δεύτερη.Ακάθεκτη προς την άνοδο συνεχίζει η πρωτοπόρος ΑΕΛ , η οποία έφτασε στην όγδοη συνεχόμενη νίκη της επικρατώντας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' με ανατροπή χάρις σε δύο γκολ του Μούργου. Ο ΠΑΟΚ Β' απείλησε πρώτος με τον Σμυρλή, στη συνέχεια η ΑΕΛ πήρε τα ηνία έχοντας δύο ευκαιρίες με Βαφέα και Πασά, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα με όμορφο τέρμα του Γκιτέρσου στο 37'. Η απάντηση των γηπεδούχων όμως ήταν άμεση καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μούργος έφερε το ματς στα ίσια. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η ΑΕΛ έφτασε στην ανατροπή και πάλι με σκόρερ τον Μούργο για το 2-1, διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Σουλούκο να αποκρούει πέναλτι του Γκούμα στις καθυστερήσεις.ΑΕΛ (Βοσνιάδης): Σουλούκος, Κοσσονού (72′ Παναγιωτίδης), Βαφέας, Ηλιάδης (67′ λ.τ Στάμου), Θ. Παπαγεωργίου, Μπαριέντος, Αντράντα, Οικονόμου (67′ Στίνα), Μουτίνιο (72′ Μωραΐτης), Μούργος (78′ Κρητικός), Πασάς.ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μπαλωμένος, Δεληγιάννης (78′ Σπυράκος), Μπαταούλας, Λαγωνίδης, Φίλων, Καλόγηρος (62′ Πολυκράτης), Σνάουτσνερ, Σμυρλής (51′ Γκούμας), Τσοπούρογλου, Ουρτάδο (62′ Χατσίδης), Γκιτέρσος (78′ Αδάμ).Την πέμπτη θέση και τη συμμετοχή του στα play off κλείδωσε ο Καμπανιακός μετά το 3-0 επί του ουραγού Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είχαν από μια καλή στιγμή, με τον Γαϊτανίδη να αγγίζει το γκολ για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου με τον Γιακουμή να τον σταματάει, ενώ λίγο αργότερα ο Καμπανιακός απείλησε με τον Κωτσόπουλο, με τον Καραγκιόζη να του λέει «όχι». Στο 59' οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν με τον Μιγιεγκά να αποβάλλεται για τους φιλοξενούμενος και τον Έππα στη συνέχεια με πέναλτι να γράφει το 1-0 για τον Καμπανιακό στο 61'. Το 2-0 διαμόρφωσε στο 79' ο Κωτσόπουλος και το τελικό 3-0 ο Γαρύφαλλος στο 85'.Καμπανιακός (Γεωργιάδης): Γιακουμής, Παπακωνσταντίνου (63′ Σαρβανίδης), Γαρύφαλλος, Έππας, Κολλαράς, Ν. Καθάριος (22′ λ.τ Μποζίδης (64′ Πέττας), Φροσύνης, Κωτσόπουλος (84′ Διαμαντόπουλος), Ντουμάνης (84′ Π. Καθάριος), Σέχου, Παπαστεριανός.Εθνικός Νέου Κεραμιδίου (Θεοδοσιάδης): Καραγκιόζης, Δαλιανόπουλος, Μακρυδάκης (64′ Σαμπανίδης), Κλιγγόπουλος, Μιγιεγκά, Γαϊτανίδης (64′ Γιαλαμίδης), Ομπιόχα (81′ Κριμιτζάς), Βουκελάτος, Μπάλλας (81′ Νότας), Μπούζας, Νταϊλάνι (64′ Κόλα).