Serie A: Ίντερ και Μίλαν πρότειναν την κατασκευή νέου γηπέδου στην περιοχή του Σαν Σίρο

Η Ίντερ και η Μίλαν έχουν προτείνει την κατασκευή του νέου γηπέδου στην περιοχή του Σαν Σίρο. Αυτό προέκυψε-όπως αναφέρει η ιταλικά εφημερίδα Gazzetta dello Sport- από μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (22/10) το πρωί.



Συμμετείχαν αντιπροσωπεία από την Ίντερ και τη Μίλαν, εκπροσωπούμενη από τους διευθυντές και ιδιοκτήτες των συλλόγων, Oaktree Capital και Redbird Capital Partners, μαζί με τον δήμαρχο του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα και την έφορο Εμανουέλα Κραπάνι, τους υποδέχθηκε ο υπουργός Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, ενώ στη συνάντηση ήταν και ο υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

