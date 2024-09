Τζόρτζιο Κιελίνι: Επενδύει σε πρότζεκτ 100 εκατ. δολαρίων στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τον όμιλο Mercury 13

Το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκει στον ανδρικό χώρο έναν πολύτιμο σύμμαχο για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανάπτυξής του. Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, πρώην αρχηγός της ιταλικής εθνικής ομάδας και της Γιουβέντους, έκανε το επόμενο βήμα και αποφάσισε να επενδύσει μέρος της περιουσίας που απέκτησε στα γήπεδα, στο Mercury 13, όμιλο ιδιοκτησίας συλλόγων που εστιάζει στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

I’m really excited to share that I’ve joined Mercury/13 as an investor. It’s a Multi Club Ownership Group focused on supporting and growing women’s football globally. After spending time in the U.S., I saw the incredible strides women’s football is making there and how much… pic.twitter.com/iAgudpJx9F