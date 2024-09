Μάντσεστερ Σίτι: Νέα φανέλα με την υπογραφή του Νόελ Γκάλαγκερ, αποτελεί φόρο τιμής στους Oasis - Βίντεο

Οι Oasis, αφού ξαναενώθηκαν για νέα shows στη Βρετανία, δεν περιορίζονται μόνο στη μουσική σκηνή, αλλά επεκτείνουν την επιρροή τους και στο χώρο του αθλητισμού. Η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασε την τέταρτη εμφάνισή της για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, με τον Νόελ Γκάλαγκερ να αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της. Η φανέλα αυτή θα φορεθεί σε επιλεγμένα ματς του Champions League, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Ίντερ την επόμενη εβδομάδα.

Η συνεργασία αυτή τιμά την επέτειο των 30 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού άλμπουμ των Oasis, Definitely Maybe. Σε μια εντυπωσιακή κίνηση, ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι φωτογραφήθηκαν αποτίοντας φόρο τιμής στο διάσημο εξώφυλλο του άλμπουμ, συνδέοντας τη μουσική κληρονομιά των Oasis με την ποδοσφαιρική επιτυχία της ομάδας.

