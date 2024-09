Ρούπερτ Μέρντοχ: Στα δικαστήρια με τα τρία παιδιά του - Θέλει διάδοχο τον μεγάλο γιο γιατί είναι… δεξιός, αντιδρούν τα παιδιά του

Ο μεγάλος γιος του Ρούπερτ, Λάχλαν Μέρντοχ με την σύζυγό του Σάρα

Ο Τζέιμς Μέρντοχ με την σύζυγό του Kathryn Hufschmid

Η Προύντενς "Prue" Μέρντοχ

Η Ελίσαμπεθ Μέρντοχ

Είναι από τις υποθέσεις που εύκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην μικρή ή την μεγάλη οθόνη, είναι όμως, πέρα για πέρα αληθινή και βγαλμένη από τη ζωή. Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των ΜΜΕ,και η οικογένειά του βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη καθώς ο 93χρονοςενώ τα υπόλοιπα τρία παιδιά του διεκδικούντης παγκόσμιας αυτοκρατορίας του πατέρα τους.Όπως αναφέρει το, ο μεγιστάνας αποφάσισε πέρσι να τροποποιήσει το οικογενειακό trust που καθορίζει ποιος θα ελέγχει την περιουσία του μετά τον θάνατό του, πυροδοτώντας μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά του.Με καθαρή αξίααπό τις 2 Μαρτίου 2022, ο Μέρντοχ είναι ο 31ος πλουσιότερος άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο 71ος πλουσιότερος στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.Η υπόθεση έχει κλιμακωθεί και πλέον έχει ξεφύγει από το στάδιο της οικογενειακής διαφωνίας, αφού έχει μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες και συγκεκριμένα στη Ρίνο της Νεβάδα.Όλα ξεκίνησαν όταν ο Μέρντοχ ζήτησε από το δικαστήριο την τροποποίηση του trust, το οποίο θα έδινε ίσα δικαιώματα ψήφου στα τέσσερα παιδιά του, τον, τον, τηνκαι τηνμετά τον θάνατό του. Αντ' αυτού, ο Μέρντοχ επιδιώκει να παραχωρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο στον Λάχλαν, τον μεγαλύτερο γιο του και αυτόν που ο ίδιος φαίνεται να έχει επιλέξει ως διάδοχό του.Ο Λάχλαν, ο οποίος συμφωνεί περισσότερο με τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του πατέρα του σε σχέση με τα αδέρφια του, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Fox Corporation και της News Corporation τον Σεπτέμβριο, όταν ο Μέρντοχ παραιτήθηκε. Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που αναφέρουν οι New York Times, ο Μέρντοχ πιστεύει ότι η παραχώρηση ελέγχου στον ΛάχλανΗ δικαστική μάχη θα κρίνει ποιος θα διοικήσει τελικά την αχανή αυτοκρατορία των συντηρητικών μέσων ενημέρωσης του Μέρντοχ, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικά κερδοφόρου καναλιού Fox News. Η δικαστική διαμάχη εξελίσσεται ενόσω είναι ορατή η πιθανότητα, οι ισχυρές και επιδραστικές πλατφόρμες τουαν τα υπόλοιπα αδέρφια του Λάχλαν καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο.Την προηγούμενη εβδομάδα, ο νεότερος γιος,ο οποίος παραιτήθηκε από τη News Corp. το 2020, υπέγραψε δημόσια επιστολή Καμάλα Χάρις για πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας την εκλογή τηςΕκπρόσωποι των Ρούπερτ, Λάχλαν, Τζέιμς και Ελίζαμπεθ Μέρντοχ είτε αρνήθηκαν να σχολιάσουν είτε δεν απάντησαν στα αιτήματα της CNN για σχόλια. Η Προύντενς, το μεγαλύτερο παιδί του Μέρντοχ, δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλιο.Αν και ο Μέρντοχ και τα παιδιά του διαφωνούν για την αυτοκρατορία που περιλαμβάνει μέσα όπως τη Wall Street Journal, την New York Post και δίκτυα στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα:Η ύπαρξη της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μόλις τον Ιούλιο, όταν οι New York Times δημοσίευσαν μια αναφορά, επικαλούμενη σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα.Αν και οι Μέρντοχ δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση με την πολιτεία της Νεβάδα, η οικογενειακή μάχη διεξάγεται σε μια κλειστή αίθουσα δικαστηρίου στην κομητεία Washoe.επιτρέποντας στους δικαστές να κλειδώσουν υποθέσεις σε τέτοιο βαθμό που ούτε η ύπαρξή τους δεν δημοσιεύεται στις δικαστικές λίστες.Ο Alex Falconi, ιδρυτής του Our Nevada Judges, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρακολουθεί αποφάσεις δικαστών και δημοσιεύει βίντεο από δικαστικές διαδικασίες, εξηγεί ότι το επίπεδο απορρήτου που παρέχει η Νεβάδα μπορεί να οδηγήσει σε περίεργα νομικά ζητήματα.Η διαμάχη αυτή αναμένεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της αυτοκρατορίας Μέρντοχ και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί μετά τον θάνατό του.οι οποίοι προσπαθούν να άρουν την αυστηρή μυστικότητα που περιβάλλει τη διαδικασία.