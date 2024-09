Super League 2: Οι όμιλοι και το πρόγραμμα της σεζόν 2024/25

Στον καταρτισμό των ομίλων και την κλήρωση της σεζόν 2024/2025 προχώρησε η Super League 2. Mετά την αποχώρηση του Ιωνικού, το δεύτερο τη τάξει επαγγελματικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 20 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 2 ομίλους των 10, με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωταθλητής κάθε ομίλου θα προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία, ενώ θα πέσουν αθροιστικά 4 clubs.



Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Α' ομίλου



Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Β' ομίλου

Α’ Ομιλος: ΑΕΛ, Ηρακλής, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Διαγόρας Ρόδου, ΠΑΟΚ Β’, Καμπανιακός, Μακεδονικός, Νίκη Βόλου, ΠΑΣ Γιάννινα, Καβάλα.

Β’ Ομιλος: ΑΕΚ Β’, Καλαμάτα, Χανιά, Κηφισιά, Αιγάλεω, Αστέρας Aktor Β', Παναργειακός, Πανιώνιος, Ηλιούπολη, Παναχαϊκή.

Όπως συνέβη και πέρυσι, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε, σε κάθε όμιλο, ξεχωριστά Play Off και Play Out. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out από την 6η και κάτω. Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας.

H πρεμιέρα στους δυο ομίλους

Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2, 2024-25, που θα γίνει 21-22 Σεπτεμβρίου.

Α' όμιλος

ΠΑΟΚ Β'-Ηρακλής

Διαγόρας-Μακεδονικός

Καμπανιακός-Νίκη Βόλου

Εθνικός Ν. Κεραμιδίου-ΠΑΣ Γιάννινα

ΑΕΛ-Καβάλα

Β' όμιλος

Αστέρας Β'-Πανιώνιος

Παναχαϊκή-ΑΕΚ Β

Χανιά-Καλαμάτα

Ηλιούπολη-Αιγάλεω

Παναργειακός-Κηφισιά





