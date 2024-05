Euroleague Final Four: Ο Παναθηναϊκός για την 7η κούπα με την Ρεάλ - Πώς Αταμάν, Σλούκας και Ναν τον έφτασαν εδώ

Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της σε Final Four η πιο πετυχημένη ελληνική ομάδα μπάσκετ () είναι ξανά στον τελικό και το βράδυ της Κυριακής (21.00, Novasports Prime) ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει, μετά τη νίκη της με 73-57 επί της Φενέρμπαχτσε, τον 7ο τίτλο της ιστορίας της, που συνάμα θα είναι και ο πιο αναπάντεχος.Αναπάντεχος όχι γιατί δεν τον αξίζει, αλλά γιατί σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μετά (και) το περσινό ναυάγιο το «πράσινο ασχημόπαπο» που δεν μπορούσε ούτε να μπει στα playoff θα μεταμορφωνόταν σε έναν «πανέμορφο πράσινο κύκνο» που ονειρεύεται το ευρωπαϊκό στέμμα! Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη η οποία απέτρεψε τον πρώτο ελληνικό εμφύλιο σε τελικό, καθώς επικράτησε με 87-76 του Ολυμπιακού.Οι ερυθρόλευκοι σήμερα (18:00, NovaSports Prime) στον μικρό τελικό θα βρεθούν απέναντι στην τουρκική ομάδα.Το «Emperor» (αυτοκράτορας) του το κόλλησαν στις αρχές του millennium όταν άφησε τηνγια τηνκαι τηαλλά ποτέ δεν το αποδέχθηκε. Οούτως ή άλλως, δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα για τα παρατσούκλια και την εξωτερική του εικόνα, αλλά για το πώς θα γίνει ο κορυφαίος.Και αφού βήμα-βήμα έχτισε την καριέρα του, ο δηλωμένος φανατικός οπαδός της Γαλατάσαραϊ κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων, όταν τη σεζόν 2017-2018 ανέλαβε την παραπαίουσα Εφές (τερμάτισε τελευταία στην κανονική περίοδο της Euroleague), για να την οδηγήσει την επόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης (!), και αφού προέκυψε η διακοπή λόγω κορωνοϊού συνέχισε με back to back κατακτήσεις (οι πρώτες στην ιστορία του συλλόγου).Οταν ομε τους συνεργάτες του έψαχνε τον άνθρωπο που θα έφερνε την ανάσταση του μπασκετικού Παναθηναϊκού, το όνομα του Αταμάν ήταν το πρώτο και μοναδικό στη λίστα τους.Οι συγκυρίες μοναδικές: ο Παναθηναϊκός προερχόταν από τη χειρότερη τριετία της σύγχρονης ιστορίας τους, ενώ στην περσινή σεζόν τερμάτισε 17ος (σε σύνολο 18 ομάδων). Ο Αταμάν είπε το «ναι» και η επιχείρηση «Ριζική ανακαίνιση» είχε μόλις ξεκινήσει.Για να πειστεί να έρθει στην Αθήνα ο Αταμάν, προφανέστατα όλοι υπέθεταν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα τον... προίκιζε με αστέρια πρώτης γραμμής προκειμένου να έχει τα απαραίτητα υλικά για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Κανείς όμως δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε τους επόμενους μήνες.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d13qcprw3u81)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d13qeaklzlmp)

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Ρεάλ και σήμερα θα διεκδικήσει την τρίτη θέση με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε

Εξαλλα πανηγύρισαν παίκτες και οπαδοί του Παναθηναΐκού τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας

Ο Παναθηναϊκός έντυσε ξανά στα πράσινααπέκτησεέκανε συνολικά 11 μεταγραφές, αλλά το κερασάκι στην τούρτα ήταν η... αρπαγή τουαπό τον Ολυμπιακό.Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού ακολούθησε το αντίθετο δρομολόγιο από αυτό που είχε κάνει οπριν από πολλά χρόνια, προκαλώντας σεισμικές δονήσεις στο μπασκετικό στερέωμα Ο γαλαξίας αστέρων που είχε συγκεντρωθεί στοείχε προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού και όταν ήρθαν οι αναμενόμενες σφαλιάρες στην αρχή (συντριβή από τον Ολυμπιακό στο Super Cup, εντός έδρας ήττα από τους ερυθρόλευκους στην πρεμιέρα της Euroleague), ο Αταμάν φρόντισε να απλώσει ασπίδα προστασίας και να αναπτερώσει το ηθικό όλων στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας: «Οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες είναι πολύ σημαντικές. Καταλαβαίνουν την αξία του Παναθηναϊκού και ανοίγουν τον δρόμο στο να έρθουν κι άλλες εταιρείες. Πολύ σύντομα θα έχουμε sold out σε όλα τα ματς. Να κλείσουν οι φίλαθλοί μας τα εισιτήρια για τα επόμενα ματς, για τα playoff και για το Final Four γιατί θα παλέψουμε για τον τίτλο της Euroleague».Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος του είχε προσθέσει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του πράσινου ρόστερ φέρνοντας στην Ελλάδα τονΟ 28χρονος Αμερικανός γκαρντ με 193 ματς στο NBA, με 12,1 πόντους μέσο όρο, μεστα τρίποντα, 2,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, ήρθε και κούμπωσε σχεδόν αμέσως με τους υπόλοιπους στην πράσινη ορχήστρα από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά άρχισε να κάνει τη μία καλύτερη εμφάνιση μετά την άλλη.Τα εορταστικά διπλά (την περίοδο των Χριστουγέννων) σε Μονακό και Μιλάνο ήταν τα πρώτα μηνύματα της επιστροφής, αυτό που ακολούθησε λίγες εβδομάδες αργότερα στη Μαδρίτη ήταν υποθήκη για μια θέση στην πρώτη τετράδα (και το πλεονέκτημα στα playoff), κάτι που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά με κάθε αγώνα στο ΟΑΚΑ να είναι sold out και γιορτή!Ο πρώτος στόχος της χρονιάς (επιστροφή στην ευρωπαϊκή ελίτ) είχε επιτευχθεί, όχι όμως και το μεγάλο όνειρο διοίκησης, προπονητή, παικτών και κόσμου.Με τον Παναθηναϊκό 13 χρόνια μακριά από την κατάκτηση κούπας και 12 από το τελευταίο Final Four (2012, Κωνσταντινούπολη) οι πράσινοι κλήθηκαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μακάμπι στα playoff.Και το έκαναν επιλέγοντας τον δύσκολο δρόμο. Ηττα στο φινάλε με μοιραίο τον Κώστα Σλούκα στο πρώτο ματς και το πλεονέκτημα έδρας χάθηκε με το καλημέρα, με τη σειρά να πηγαίνει στο Βελιγράδι (έδρα της Μακάμπι λόγω του πολέμου) στο ισόπαλο 1-1, αλλά οι Ισραηλινοί πήραν το Game 3 και στο Game 4 βρέθηκαν να προηγούνται με 7 πόντους λίγο πριν από το φινάλε.Κι όμως, εκεί ο ΠΑΟ έβγαλε χαρακτήρα, έκανε την ανατροπή στέλνοντας τη σειρά ξανά στο ΟΑΚΑ και στο 5ο ματς σφράγισε την επιστροφή του στη γιορτή των κορυφαίων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Κι όσοι είχαν ακούσει εκείνη την παράκληση του Εργκίν Αταμάν τον περασμένο Νοέμβριο, δεν ήξεραν ότι είχαν κλείσει και μια θέση στον τελικό του Final Four.Οπως ο Παναθηναϊκός, έτσι και η Φενέρ, αντίπαλός του στον πρώτο ημιτελικό, προκρίθηκε στο 5ο ματς και το έκανε γράφοντας ιστορία καθώς νίκησε εκτός έδρας τη Μονακό (η πρώτη ομάδα που το έκανε στο Game 5, για να ακολουθήσει λίγες ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός με την ανατροπή στη Βαρκελώνη).Η πιο ελληνική version της Φενέρ ήταν το προτελευταίο εμπόδιο, για να φτάσει στον πρώτο του τελικό. Στην αρχή της σεζόν στον πάγκο της ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης, για να παραδώσει στον (πρώην παίκτη του ΠΑΟ) Σάρας Γιασικεβίτσιους, ενώ έχει στο ρόστερ της τους επίσης πρώην πράσινους Νικ Καλάθη, Γιώργο Παπαγιάννη, τον διεθνή με την εθνική ομάδα μπάσκετ Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ Σκοτ Γουίλμπεκιν.Το εκκωφαντικό 12-0 υπέρ του ΠΑΟ στην εκκίνηση του αγώνα δημιούργησε μια ψευδαίσθηση περιπάτου, η οποία έσβησε με το φινάλε του ημιχρόνου (38-36). Οι Τούρκοι στο 28’ με το σκορ στο 51-50 σπατάλησαν τις μοναδικές τους ευκαιρίες στο ματς για να περάσουν μπροστά, οέκλεισε την 3η περίοδο με buzzer beater τρίποντο (56-50) και ο ΠΑΟ με συνολικό επιμέρους σκορ 22-7 στα τελευταία 12 λεπτά πήρε πανάξια την πρόκριση για τον τελικό επικρατώντας με 73-57!Κι έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί αντιμέτωπος στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς (όσον αφορά τη Euroleague) με τη Ρεάλ, παρόλο που οι δύο ομάδες έχουν συνυπάρξει άλλες τρεις φορές σε Final: τoστηοι μερένγκες πανηγύρισαν τον τίτλο, τοστοκαι τοστητο έκανε ο Παναθηναϊκός.Οσο κι αν η παρουσία των πρασίνων, μέσα σε ελάχιστους μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε το ολικό λίφιτνγκ, στον τελικό (η 8η φορά) συνιστά από μόνη της υπέρβαση, η πρόκληση για τοείναι πραγματικά τεράστια για όλο τον οργανισμό.