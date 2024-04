Στον τελικό του Barcelona Open για 4η φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.



Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε σε 2 ώρες και 10 λεπτά με ανατροπή με 5-7, 6-4, 6-2 τον Σέρβο Ντούσαν Λάγιοβιτς και την Κυριακή (17:00) θα παίξει με τον Κάσπερ Ρουντ στον τελικό για τον τίτλο.





