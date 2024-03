Europa League: Ιταλικός εμφύλιος στους «8» με Μίλαν - Ρόμα - Με Αταλάντα η Λίβερπουλ

Ιταλικός εμφύλιος προέκυψε στα προημιτελικά του Europa League.



Η κληρωτίδα έβγαλε Ρόμα εναντίον Μίλαν με τις δύο ομάδες από την Ιταλία να παλεύουν σε διπλούς αγώνες για μια θέση στην τετράδα. Η Λίβερπουλ θα παίξει με την 3η ιταλική ομάδα, που είναι η Αταλάντα και η αήττητη Λεβερκούζεν με την Γουέστ Χαμ.





The quarter-finals are set! 😍

Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/s70kFqKjOH