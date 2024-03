EuroLeague: Η βαθμολογία μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη και τις νίκες Βίρτους, Μακάμπι και Παρτίζαν

Τα δεκάλεπτα: 18-020, 44-32, 65-57, 87-74.Με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Αλέκσα Αβράμοβιτς (30π., 3/6τρίπ, 3ασ., 2 κλεψίματα) και Ζακ Λεντέι (21π., 8ρ.), η Παρτίζαν χτύπησε με όλες τις δυνάμεις της την Αναντολού Εφές στην «Stark Arena», την νίκησε με 100-0 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague και τη θέτει κατά 99% εκτός (και) των play in, καθώς η τουρκική ομάδα «έπεσε» στο 11-26. Στο 13-14 «ανέβηκαν» πλέον οι Σέρβοι, που βρίσκονται στο όριο των play in και περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αυριανής (1/3) μέρας για να δει το πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες.Η Αναντολού στηρίχθηκε στην πρώτη περίοδο, στην εκτελεστική δεινότητα του Κλάιμπερν και συντηρούσε διαρκώς ένα ισχνό προβάδισμα. Η Παρτίζαν άρχισε να ανεβάζει «στροφές» μετά τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Αβράμοβιτς να εκτελεί από παντού και τον Λεντέι να τον συμπληρώνει στην επίθεση. Η τουρκική ομάδα παρέμεινε κοντά στο σκορ έως το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν η Παρτίζαν άρχισε την τελική επίθεσή της. Σε ένα ανεπανάληπτο επιθετικό κρεσέντο κι απ’ τις δύο ομάδες (36-31 σκορ δεκαλέπτου), οι Σέρβοι είχαν πιο καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία και πήραν μία πολύ σημαντική νίκη που τους διατηρεί κοντά στο στόχο.Τα δεκάλεπτα: 17-20, 43-40, 64-59, 100-90Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε «αέρας» από το Βερολίνο, απέναντι στην ουραγό Άλμπα και έκανε ακόμη ένα βήμα για την εδραίωση της στις θέσεις που οδηγούν στα play in της Euroleague.Οι Ισραηλινοί επικράτησαν άνετα με 106-71 των Γερμανών, για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 14-13 και υποχρεώνοντας του γηπεδούχους στην 22η ήττα τους. Με έλεγχο των ριμπάουντ (37 έναντι 28), κυριαρχία στο κομμάτι της δημιουργίας (29 ασίστ έναντι 17) και μία εξαιρετική τρίτη περίοδος, όταν έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (επιμέρους σκορ 30-18), οδήγησαν την Μακάμπι σε ένα άνετο «διπλό».Κορυφαίος των νικητών ο Τζέιμς Γουέμπ με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στους 16 πόντους σταμάτησε ο Γουέιντ Μπάλντγουιν. Από την Άλμπα προσπάθησε ο Γιοχάνες Τίμας με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 15-27, 38-57, 56-87, 71-106Άλμπα - Μακάμπι 71-106Βίρτους - Βαλένθια 87-74Παρτίζαν - Εφές 100-90Ρεάλ - Παναθηναϊκός 86-97Φενέρμπαχτσε - ΜπασκόνιαΖάλγκιρις - ΟλυμπιακόςΒιλερμπάν - ΑρμάνιΜπάγερν - Ερυθρός ΑστέραςΜπαρτσελόνα - ΜονακόΡεάλ Μαδρίτης 22-5Μπαρτσελόνα 18-8Παναθηναϊκός 17-10Βίρτους 17-10Μονακό 16-10Ολυμπιακός 15-11Φενέρμπαχτσε 15-11Μπασκόνια 14-12Μακάμπι 14-13Βαλένθια 13-14Παρτιζάν 13-14Αρμάνι Μιλάνο 11-15Ζαλγκίρις 11-15Μπάγερν 11-15Αναντολού Εφές 11-16Ερυθρός Αστέρας 10-16Βιλερμπάν 5-21Άλμπα 5-22