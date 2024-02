Gazzetta Awards: Οι καλύτεροι της χρονιάς - Δείτε φωτογραφίες

Σειρά είχε το βραβείο fair play. Οπου συγκίνησε όλη την Ελλάδα με την άδολη αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την ομάδα του και ο εκ των αρχηγών της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ ανέβηκαν στη σκηνή για να τιμηθούν από τον Αν. υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.Ακολούθησαν δύο ακόμα ξεχωριστές βραβεύσεις. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2004 στην Αθήνα στα 400 μ. με εμπόδια,παρέλαβε το τιμητικό της βραβείο από τηγια τη μεγάλη της προσφορά στον αθλητικό και βρήκε τη δική της θέση στο Hall of Fame του Gazzetta.«Συγχαρητήρια στο Gazzetta. Ξεκίνησα στη Λάρισα και η πρώτη φορά που έκανα εμπόδια, ήταν τη μέρα μετά το χρυσό της Βούλας στη Βαρκελώνη γιατί ήθελα να δω πώς είναι. Τώρα τα παιδιά μου βάζουν μαξιλάρια το πάτωμα και παριστάνουν τον Τεντόγλου κάνοντας άλματα. Αυτό είναι η μαγεία και η ουσία του αθλητισμού. Χωρίς την έμπνευση, δεν έχει νόημα και αξία. Η Μαρέβα έχει βοηθήσει πολλούς αθλητές που θα πάνε ή προσπαθούν να πάνε στο Παρίσι», ήταν τα λόγια της.Εν συνεχεία τιμήθηκεμε ειδική βράβευση, με την κόρη του, Ελένη-Θεοδώρα να παραλαμβάνει το βραβείο. «To σημαντικότερο που έκανε ο πατέρας μου ήταν ότι άφησε το στίγμα του σε ανθρώπους. Δεν έζησα τις δόξες του, όμως το καταλαβαίνω έντονα τους τελευταίους μήνες», είπε η κόρη του Γιάννη Ιωαννίδη. «Εδωσε πνοή στο άθλημα και η μνήμη του μας οδηγεί στην επόμενη μέρα του αθλητισμού», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λίολιος που ανέλαβε να το παραδώσει.Ακολούθησε η απονομή του βραβείου για την κατηγορία αθλητής της χρονιάς με αναπηρία. «Ευχαριστώ τους 40.000 κόσμου που με τίμησαν. Οχι για το μετάλλιο ή γιατί τους βοήθησα σε κάτι. Εβλεπαν ότι καθημερινά γίνομαι ελεύθερος από αντιλήψεις που είναι σαν επιταγές ζωής που θέλουν περισσότερο την αρτιότητα του σώματος, παρά του πνεύματος», είπε ο μεγάλος νικητής Αντώνης Τσαπατάκης κατά την απονομή του.νίκησε στο «νήμα» τόσο τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού όσο και τον Βασίλη Σπανούλη του Περιστερίου και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στα Gazzetta Awards. Ο Πελάδο παρέλαβε το βραβείο του από τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη. «Ο Ματίας βραβεύεται ως κορυφαίος αλλά πρέπει να μάθετε ότι είναι τρομερός άνθρωπος και προσωπικότητα. Τον ευχαριστώ για όλα» είπε ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης.«Ευχαριστώ την οικογένεια της ΑΕΚ, τον κόσμο της, την οικογένειά μου και όσους είναι εδώ. Αλλά και τον πατέρα μου που είναι στον ουρανό που θα είναι ευτυχισμένος. Μακάρι να μείνω πολλά χρόνια ακόμη στην Ελλάδα και σε αυτό το καταπληκτικό κλαμπ. Κάθε μέρα προσπαθώ για να παραμείνω εδώ γιατί είμαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ. Άγγιγμα στη ψυχή για όλους τους αθλητές το βραβείο αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τον Δικέφαλο στο νταμπλ στην χρονιά της επιστροφής στη Νέα Φιλαδέλφεια.Το κοινό του Gazzetta ψήφισε για τέταρτη διαδοχική χρονιά την. Το βραβείο της για το 2023 παρέλαβε εκ μέρους της στα Gazzetta Awards ο Γιώγος Δερβίσης, ο οποίος λόγω τραυματισμού απέχει από τις υποχρεώσεις της.Επομενη βράβευση για το Hall of fame, ο. «Ευχαριστώ για την τιμή. Ο αθλητισμός είναι μια οικογένεια. Πολίστες, ποδοσφαιρικοί, μπασκετικοί. Εχουμε περάσει όλοι μεγάλες στιγμές αλλά και πίκρες. Αλλά συνεχίζουμε να αγαπιόμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο θρυλικός μπασκετμπολίστας που τιμήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός κ. Λεπενιώτη.έγραψε τη δική της ιστορία στον ακοντισμό στην Ελλάδα και το Gazzetta την τίμησε, βάζοντας τη στο Hall Of Fame στα Gazzetta Awards «Ευχαριστώ για την βράβευση. Δείχνει ότι ο κόσμος δεν μας ξεχνά. Υπάρχει νέα γενιά, εμείς να είμαστε δίπλα τους για να έχουν ίδια πορεία με εμάς. Θέλω να χαιρετήσω τις φίλες μου από τον στίβο που είμαστε πάλι μαζί» ανέφερε κατά τη βράβευσή της.Το όνομά του στο Hall of Fame του Gazzetta προσέθεσε ο. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας στο Euro του 2004 και νυν Ευρωβουλευτής τιμήθηκε στα Gazzetta Awards και βραβεύτηκε από τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, Γ.Γ. της UEFA και υπεύθυνο διεθνών σχέσεων της ΕΠΟ το 2004.Το «παρών» στα Gazzetta Awards έδωσε και το Spetsathlon. Η σπουδαία διοργάνωση τριάθλου που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο εδώ και 10 έτη στις Σπέτσες τιμήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό. Το βραβείο στο Spetsathlon απένειμε η Υπουργός Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.Ακολούθησε η τιμητική βράβευση για τον Bwin Αυθεντικό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, Μέγαλας Αλέξανδρος και δύο μοναδικά βραβεία σε αθλητές με περίσσεια δύναμη ψυχής που εμπνέουν με την στάση τους απέναντι στην ίδια τη ζωή. Ο λόγος για τηνκαι τονH Ειρήνη Μιχαϊλίδη, στα 20 της διαγνώστηκε με νεφρική νόσο, αλλά δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού αλλά και πάλι κατάφερε να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 100μ. και δευτεραθλήτρια στα 200μ. στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμενων αθλητών.Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι ένας μεγάλος άνθρωπος που καθημερινά δίνει μαθήματα ζωής όπως είχε κάνει στα τέλη Οκτώβρη όταν είχε σώσει νεαρό με αυτισμό στη μέση του δρόμου.Τιμήθηκε στα Gazzetta Awards με το βραβείο Inspirational για τον αγώνα που δίνει για τον αυτισμό και καταχειροκροτήθηκε για όσα είπε«Οι ενεργοί αθλητές εμπνέουν τον κόσμο. Στα σχολεία λέω ότι μπορείς να ισορροπήσεις καλύτερα πάνω σε ένα βιβλίο παρά πάνω σε μια μπάλα. Γιατί υπάρχει ζωή και μετά τα 35. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι Πετρούνιας και Τεντόγλου. Και μπράβο στην Πλατανιώτη για το μετάλλιο που μετά τα 35 της ξέρει τι θα κάνει γιατί έχει σπουδάσει. Εγώ λόγω του μπούλινγκ στο παιδί μου αποφάσισε λόγω της αναγνωρισιμότητάς μου να κάνω τον αγώνα μου.Πάντα θα ευχαριστώ τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είναι στο πλάι μου σε αυτή τη προσπάθεια που κάνω. Βοηθήσαμε χιλιάδες ανθρώπους, είναι μια αόρατη αναπηρία Η κόρη μου μου είπε να αδειάσω τα βραβεία που έχω και να τα δώσω σε άλλους ανθρώπους. Να κυνηγάς την αξία όχι την επιτυχία», είπε καταχειροκροτούμενος.Ο «Κολοσσός»πέρασε στη συνέχεια την «πόρτα» του Hall of Fame του Gazzetta. «Ευχαριστώ το Gazzetta. Θα πω αν δεν ήταν πίσω μου ο Αντώνης στο τέρμα, ο Θοδωρής μπροστά μου να κάνει χιλιόμετρα και ο Βασίλης να κάνει αυτό το τέλειο κόρνερ, δεν θα είχαμε γράψει ιστορία. Βγάλαμε μια χώρα στους δρόμους που είναι το πιο σημαντικό και ότι 20 χρόνια μετά μας λένε ακόμη ευχαριστώ. Μεγαλώσαμε Θοδωρή μου (Ζαγοράκη). Σημαντική για μένα στιγμή που παίρνω το βραβείο από τον Ότο που έκανε μια μεγάλη ομάδα και μας έκανε να πιστέψουμε» ανέφερε κατά τη βράβευση του.Για να συνεχίσουμε με μια ακόμα τιμητική βράβευση στην Παραολυμπιονίκη. Ακολούθησε μια ακόμα είσοδος στο Hall of Fame αυτή τουκαι η τιμητική βράβευση του Ντιν Καρνάζης.«Μεγάλη τιμή κι ευχαριστώ το Gazzetta. Οταν άρχισα ήταν το 1992 όταν πρωτοπάτησα στο γήπεδο, ποτέ δεν ένιωσα ξένος εδώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους της οικογένειάς μου» είπε αρχικά ο Στόικο και μετά στα ελληνικά τόνισε: «Πρόεδρε, καλή επιτυχία στην πράσινη ομάδα. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ».Φυσικά στο κλείσιμο της βραδιάς, απονεμήθηκαν τα βραβεία στηνκαι στον«Θα ήθελα να είμαι κοντά σας, αλλά είμαι εδώ στην Αυστραλία στις 7 το πρωί. Μακάρι να ήμουν μαζί σας. Να ζήσω την ομορφιά της βραδιάς. Ευχαριστώ τον κόσμο που με ψήφισε. Να έχουν όλα τα παιδιά μια καλή χρονιά. Ομορφο συναίσθημα να βλέπουμε αθλητές να προκρίνονται στο Παρίσι» είπε πριν... κοπεί η σύνδεση με Μελβούρνη.«Πρέπει να πω πως πριν μισή ώρα επέστρεψε ο Μίλτος από το Παρίσι. Τι παραπάνω να θέλω; Κερδίζει ο Μίλτος και βραβεύεται. Ο κόσμος του Gazzetta ξέρει από αθλητισμό» είπε από πλευράς του ο κ. Πομάσκι που παρέλαβε το βραβείο του Μίλου Τεντόγλου.Πηγή:www.gazzetta.gr