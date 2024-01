Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Μόουζες Ράιτ έως το 2025

Γεννήθηκε: 23/12/1998Υπηκοότητα: ΗΠΑΎψος: 2.06Θέση: Πάουερ φόργουορντ/ΣέντερΠροηγούμενες ομάδες:Georgia Tech (2017–2021)Agua Caliente Clippers (2021–2022)Los Angeles ClippersDallas MavericksTexas LegendsZhejiang Golden Bulls (2022–2023)Shanxi LoongsMerkezefendi Denizli Basket (2023-24)Οι φετινοί αριθμοί του...Σε σύνολο 5 αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 26.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΑτομικέςAll-NBA G League First Team (2022)ACC Player of the Year (2021)First-team All-ACC (2021)ΑCC All-Defensive Team (2021)».