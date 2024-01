Φραντς Μπεκενμπάουερ: Το «αντίο» της Μπάγερν Μονάχου στον Κάιζερ - Βίντεο, φωτογραφίες

Uli Hoeneß, honorary president of FC Bayern and long-term teammate of Beckenbauer, is the fourth and final speaker. pic.twitter.com/diR0LBWwkp — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2024

The second speaker is Germany president Frank-Walter Steinmeier. pic.twitter.com/odRfBjQmCB — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2024

Rainer Bonhof, Andreas Brehme, Paul Breitner, Lothar Matthäus, Günter Netzer, Wolfgang Overath, Franz Roth, Karl-Heinz Rummenigge, Georg Schwarzenbeck, Bastian Schweinsteiger and Berti Vogts walk onto the pitch to honour Franz Beckenbauer on behalf of everybody. Tenor Jonas… pic.twitter.com/lo6jkDN5FB — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2024

𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫



In remembrance of Franz Beckenbauer. pic.twitter.com/RfQaMgGsnc — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2024

Großauflauf an Prominenz auf der Tribüne der Allianz Arena: @FCBayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß grüßt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, DFL-Boss Hans-Joachim Watzke und FCB-Vorstandsvorsitzender Jan Christian Dreesen, Bundeskanzler Olaf Scholz, Trainerlegende Arsene Wenger pic.twitter.com/84rxvyvoxy — ran (@ransport) January 19, 2024

Arsène Wenger attending Franz Beckenbauer's memorial service [📸 @ransport] pic.twitter.com/vJD64EyjRC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2024

Bayern players at Franz Beckenbauer's memorial service pic.twitter.com/9mPx29uFXU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2024

PSG president Nasser Al-Khelaifi attending Franz Beckenbauer's memorial service at Allianz Arena pic.twitter.com/eMt1I0ZBWP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2024

Thomas Tuchel, Christoph Freund and Anthony Barry at the memorial service. #DankeFranz pic.twitter.com/TpTle7ehaS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 19, 2024

«Ήταν γνωστός σε όλο τον κόσμο και ο Φραντς Μπεκενμπάουερ τον θαύμαζαν, τον λατρεύανε και τον αγαπούσαν. Για πολλούς ήταν πρότυπο, για όλους μας ήταν μια τύχη. Χωρίζουμε από έναν μεγάλο Γερμανό και, ως Πρόεδρος, λέω "Ευχαριστώ Φραντς Μπεκενμπάουερ, σε ευχαριστώ για όλα".»Με στεφάνια στο κέντρο του γηπέδου γύρω από μια μεγάλη εικόνα του Μπεκενμπάουερ, η οικογένειά του, οι φίλοι και οι φίλαθλοι τον αποχαιρέτησαν συγκινητικά.Ο Μπεκενμπάουερ κέρδισε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο ως προπονητής της Γερμανίας το 1990 και ήταν ένας από τους τρεις μόνο ανθρώπους που πέτυχαν το κατόρθωμα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, μαζί με τον Μάριο Ζάγκαλο και τον Ντιντιέ Ντεσάν.Το «Der Kaiser», το παρατσούκλι για το επιβλητικό του στυλ παιχνιδιού και την κυριαρχία του παιχνιδιού, ήταν για δεκαετίες συνώνυμο της επιτυχίας της Γερμανίας στο γήπεδο.Συγκέντρωσε κάθε δυνατό τίτλο στην αστραφτερή του καριέρα και συνέχισε το εξαιρετικό ρεκόρ επιτυχίας του μετά τη μετάβαση στον πάγκο του προπονητή.Ο Μπεκενμπάουερ είχε 103 διεθνείς συμμετοχές και ήταν αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στην επιτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1974, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού τίτλου.Σε επίπεδο συλλόγων οδήγησε την Μπάγερν Μονάχου σε τρεις διαδοχικές νίκες στο Κύπελλο Πρωταθλητριών από το 1974 έως το 1976 και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης και οκτώ εγχώρια τρόπαια, τέσσερα πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ