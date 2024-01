Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ο άνθρωπος που φώναζαν «Κάιζερ» - Η ζωή και η καριέρα ενός από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών

Franz Beckenbauer: a football poet, gracefully weaving his artistry into the romantic fabric of the beautiful game. 𝗗𝗮𝗻𝗸𝗲, 𝗥𝘂𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻, 𝗗𝗲𝗿 𝗞𝗮𝗶𝘀𝗲𝗿. pic.twitter.com/LE02O4hVpy

Είναι αυτός που καθιέρωσε τη θέση του λίμπερο, είναι αυτός που λόγω του τρόπου παιχνιδιού ονομάστηκε "Κάιζερ" -δηλαδή "Αυτοκράτορας"- και ας μην ήταν παρά γιος ενός ταχυδρομικού υπαλλήλου από το Μόναχο.Στις φλέβες του έτρεχε... βασιλικό ποδοσφαιρικό αίμα. Το όνομά του έγινε θέμα συζήτησης στα ανάκτορά, στα καφενεία και της παμπ.«Ποιος είναι ρε, ο Μπεκενμπάουερ;» άκουγε κανείς από κάποιας ηλικίας ανθρώπους θέλοντας να... πικάρουν κάποιον που ήθελε να τους πει ότι ο παίκτης τους ήταν καλός αμυντικός.Σαφώς και ο Φραντς δεν ήταν ο μοναδικός καλός αμυντικός στον κόσμο. Τα προσόντα του, η προσωπικότητά του, το αρχηγιλίκι του, το αυστηρό του ύφος συνέθεσαν τον μύθο του.Οι Times του Λονδίνου τον τοποθέτησαν στο top-3 των πιο επιδραστικών ποδοσφαιριστών στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Πίσω από τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Ο Φραντς ήταν ο πρώτος που κέρδισε ως αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας και ως προπονητής της το Παγκόσμιο Κύπελλο.Το 1974 ως παίκτης και το 1990 ως προπονητής. Το πρώτο στη Γερμανία και το δεύτερο στην Ιταλία.Ο Κάιζερ γεννήθηκε εννέα χρόνια πριν από την κατάκτηση του Μουντιάλ του 1954 από τη Γερμανία. Μεγάλωσε διαβάζοντας για τον Φριτς Βάλτερ και ονειρευόταν να κάνει και εκείνος μια τεράστια καριέρα.Μικρός του άρεσαν τα αεροπλάνα, το ποδόσφαιρο και είχε σουξέ και στις γυναίκες. Στο ποδόσφαιρο έκανε τεράστια καριέρα και στις γυναίκες είχε μεγάλες επιτυχίες.Παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε πέντε παιδιά. Το 2015 ο γιος του ο Στεφάν πέθανε μετά από μακροχόνια μάχη με ασθένεια σε ηλικία 46 ετών.Η απώλεια στοίχισε στον Φραντς. Το 2016 και το 2017 υποβλήθηκε σε δύο εεπεμβάσεις στην καρδιά ενώ έκανε χρειάστηκε να βάλει νυστέρι και στο ισχίο του.Τα τελευταία χρόνια δεν έβλεπε καλά από το δεξί του μάτι. «Είχα ένα υποτιθέμενο οφθαλμικό έμφραγμα στο ένα μάτι. Δυστυχώς, δεν μπορώ να δω τίποτα πια με το δεξί μου μάτι. Και πρέπει να προσέχω την καρδιά μου» είχε πει το 2019 όταν άρχισε να χάνει το φως του ενώ έπαιζε γκολφ.Δύο αγόρια του έπαιξαν μπάλα χωρίς να κάνουν σημαντική καριέρα. Ο Κάιζερ δεν είχε διαδόχους στο ποδόσφαιρου αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου όταν ξεκινούσαν να παίξουν στις δεκαετίες του '80 στη θέση του στόπερ ήθελαν να του μοιάσουν.O Φραντς ήταν ένας και μοναδικός. Τελικά ξεπέρασε τον Φριτς Βάλτερ και έγινε ο κορυφαίος Γερμανός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.Ο Γκερντ Μίλερ έβαζε τα γκολ με το τσουβάλι για να κερδίσει τίτλους η Μπάγερν Μονάχου και μετάλλια η Εθνική Γερμανίας, αλλά εκείνος έπαιρνε όλη τη δόξα.Ο Μίλερ ήταν ο... μπεκρής και ο αυτοκαταστροφικός όπως ο Τζορτζ Μπεστ και ο Μπενεκμπάουερ ήταν εκείνος που πρόσεχε τη δημόσια εικόνα του και ήταν είδωλο.Όχι ραγισμένο όπως ο Μίλερ, ο Μπεστ, ο Μαραντόνα αλλά κανονικό είδωλο. Στην καριέρα του δεν υπήρχε τίτλος που να μην κέρδισε και ήταν τυχερός γιατί ήταν εκεί σε παιχνίδια που έχουν τοποθετηθεί στο πάνθεον της ιστορίας ως τα καλύτερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.Ήταν στην ενδεκάδα της Δυτικής Γερμανίας όταν έχασε με 4-2 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Γουέμπλεϊ. Η Γερμανία έχασε με το γκολ - φάντασμα του Χαρστ στην παράταση και ο Φραντς είδε την βασίλισσα Ελισάβετ να δίνει το "Ζιλ Ριμέ" στον Μπόμπι Μουρ.Πριν από λίγο καιρό πέθανε και ο Μπόμπι Τσάρλτον ο οποίος έπαιξε για την Αγγλία σε εκείνον τον σπουδαίο τελικό.Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν "υπαρχηγός" πίσω από τον Ζέλερ στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ιταλία και στη Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ στο Μεξικό.Έβγαλε τον ώμο του αλλά συνέχιζε να παίζει. Η Γερμανία έχασε και πάλι στην παράταση με 4-3 από την Ιταλία η οποία έφτασε στον τελικό αλλά ηττήθηκε από τη Βραζιλία του Πελέ.Το παιχνίδι αυτό είδαν 100.000 θεατές. Τέσσερα χρόνια μετά μπροστά σε 75.200 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου έφτασε η στιγμή της δικαίωσης.Η Δυτική Γερμανία επιστρέφει στον τελικό του Μουντιάλ μετά από 8 χρόνια και κερδίσει με 2-1 την Ολλανδία. Ο Φραντς είναι αρχηγός, ο Μίλερ κάνει... όργια μέσα στο γήπεδο και ο Γιόχαν Κρόιφ μένει χωρίς παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα του.Δύο χρόνια νωρίτερα, στις Βρυξέλλες, η Δυτική Γερμανία κερδίζει το Euro 1972, αφού στον τελικό διέλυσε 3-0 τη Σοβιετική Ένωση.Ο Γκερντ Μίλερ πετυχαίνει δύο γκολ και ο Φραντς Μπεκενμπάουερ ως αρχηγός πια σηκώνει την κούπα στον αέρα.Στις Βρυξέλλες θα ανοίξει και ο δρόμος για την κατάκτηση ενός εκ των τριών Champions League (Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης) από τη Μπάγερν Μονάχου.Με Μπεκενμπάουερ, Μάγερ, Μπράιντερ, Χένες και Μίλερ η Μπάγερν μένει στο 1-1 στον τελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης και λίγες ημέρες αργότερα θα την κερδίσει με 4-0!Ήταν το 1974. Το 1975 νικά τη Λιντς με 2-0 στον τελικό και παίρνει και 2ο σερί και το 1976 θα έρθει και το 3ο στον τελικό απέναντι στην Σεντ Ετιέν.Ο μεγάλος Άγιαξ της εποχής είχε πάρει τρία συνεχόμενα Πρωταθλητριών και η Μπάγερν Μονάχου ισοφάρισε την επίδοσή του με μεγάλη άνεση.Ο Φραντς Μπενεκμπάουερ έπαιξε 103 αγώνες με την Εθνική Γερμανίας και πέτυχε και 14 γκολ. Ένα από αυτά απέναντι στην Εθνική Ελλάδας.Ήταν στο παλιό Καραϊσκάκη τον Νοέμβριο του 1970. Η Δυτική Γερμανία κερδίζει 3-1 με το 3ο γκολ να πετυχαίνει ο Μπεκενμπάουερ.Στο βιβλίο "Ενας αιώνας ποδόσφαιρο" ο Ανδρέας Μπόμης αναφέρει ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν σημειωθεί στο Καραϊσκάκη.Το 1974 η Ελλάδα και η Γερμανία θα παίξουν ξανά για τα προκριματικά του Euro 1976. Το παιχνίδι στον Πειραιά θα λήξει 2-2 και στο Ντίσελντορφ έμεινε στο 1-1.Η Ελλάδα καταφέρνει να αποσπάσει δύο ισοπαλίες από την κάτοχο του τίτλου (Euro 1972) και συνάμα παγκόσμια πρωταθλήτρια αλλά δεν θα προκριθεί.Ο Φραντς λίγο έλειψε να παίξει και με τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια με το Αμβούργο το 1982 αλλά λίγους μήνες πριν είχε φύγει από την ομάδα του λιμανιού για τις ΗΠΑ προκειμένου να κλείσει την καριέρα του το 1983.Την ίδια ώρα η παλιά του ομάδα, το Αμβούργο του Χάπελ, κέρδιζε το ΚΠΕ στην Αθήνα. Βέβαια εκείνος είχε πάρει το Κύπελλο Πρωταθλητριών με τη Μπάγερν Μονάχου και έκλεισε την καριέρα του έως στο παλμαρέ του κερδισμένο Μουντιάλ, Χρυσή Μπάλα και Champions Legaue.Σήμερα είναι ένας από τους 9 ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος που τα έχουν καταφέρει. Ο Μπεκενμπάουερ έμεινε στην ιστορία και ως ένας από τους τρεις που κέρδισαν Μουντιάλ ως παίκτης και ως προπονητής.Ήταν ο πρώτος (1974, 1990). Ακολούθησε ο Ζαγκάλο (1958,62-1994) με την Εθνική Βραζιλίας και ο Ντεσάμπ με την Εθνική Γαλλίας (1998-2018).O θρυλικός Κάιζερ μετά από μια ζωή στην Μπάγερν Μονάχου το 1977 μετακόμισε στις ΗΠΑ και έπαιξε, όπως και ο Πελέ, στον Κόσμο της Νέας Υόρκης.Ήταν 32 ετών!Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης το 1976, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων με την Κόσμος. Οι υπογραφές έπεσαν στο Plaza Hotel στο Μανχάταν και όχι στις Βερμούδες, όπου ο Πελέ υπέγραψε μέρος του εξαετούς συμβολαίου του, ύψους 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το 1975 για φορολογικούς σκοπούς.Αγωνίστηκε με τη φανέλα του έως το 1980, επέστρεψε στη Γερμανία για το Αμβούργο, και έκλεισε την καριέρα του στον Κόσμο το 1983. Με τον Φραντς στη σύνθεση της η ομάδα κέρδισε το Soccer Bowl το 1977, το 1978 και το 1980.Ακόμη και για τον Κάιζερ τον δρόμο για την Νέα Υόρκη άνοιξε ο μεγάλος Πελέ. Στα χρόνια που έμεινε στη Νέα Υόρκη ο Φαρντς έμενε στην ίδια γειτονιά με τον Άντι Γουόρχολ και όταν πήγαινε για τζόκινγκ το πρωί, συναντούσε τη Γιόκο Όνο να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της.Κάποια βράδια ήταν στο «Studio 54» με τον Μικ Τζάγκερ αλλά και με τον Κάσιους Κλέι τον μετέπειτα Μοχάμεντ Άλι!Ο Μπενεκμπάουερ κέρδισε στα σημεία τον Γιόχαν Κρόιφ και του στέρησε το Μουντιάλ, έπαιξε συμπαίκτης με τον Πελέ στη Νέα Υόρκη, ενώ απέναντι στην Εθνική Αργεντινής του Ντιέγκο Μαραντόνα κέρδισε το 1990 τον τίτλο στο Μουντιάλ ως προπονητής.Μετά το Μουντιάλ του 1990 έγινε διευθυντής στη Μαρσέιγ και μετά προπονητής στην Μπάγερν Μονάχου. Αργότερα έγινε πρόεδρος της. Αργότερα ανέλαβε να φέρει το Μουντιάλ του 2006 στην Γερμανία και κατηγορήθηκε για... λάδωμα παραγόντων προκειμένου να δοθεί το χρίσμα στους Γερμανούς.Η διοργάνωση πήγε στους Γερμανούς και ο Φραντς έμπλεξε σε δίκες αλλά δεν αποδείχθηκε κάτι. Παλαιότερα είχε κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.Ο Κάιζερ που πέθανε στον ύπνο του το βράδυ της Κυριακής σε ηλικία 78 ετών. Μικρός υποστήριζε τη Μόναχο 1860 αλλά η Μπάγερν έγινε το διαβατήριό του για τη μεγάλη καριέρα και ζωή.Ο μεγάλος Όττο Ρεχάγκελ που οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στην κατάκτηση του Euro 2004 είχε πει κάποτε για τον Φραντς: «Αν ο Μπεκενμπάουερ πει στους Γερμανούς ότι η μπάλα είναι τετράγωνη, αυτοί θα τον πιστέψουν».Αυτός ήταν ο Φραντς Μπεκενμπάουερ.