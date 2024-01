Ολυμπιακός: Το... φατούρο στον Μιλουτίνοφ και οι ατάκες από τον «Ηλία του 16ου» - Βίντεο

Kalimera! ☀️☕️😅



🎬🎥🎞️ «Ο Νικόλας του… 20ου»



Sound On 🔊



Mr. Double Double (20p. , 20 reb.), Nikola Milutinov was rewarded by his teammates with some… hard love! ❤️🥴😵‍💫



#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/QrIWaisoYJ