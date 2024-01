Πρωτοπορούν οι Πορτογάλοι - Οι συνομιλίες του διαιτητή με το VAR θα μεταδίδονται ζωντανά στα γήπεδα

Την ώρα που στην Ελλάδα δεν μαθαίνει κανείς τι λένε ο διαιτητής και ο Varistas σε μια αμφισβητούμενη φάση και δεν υπάρχει ούτε ανάλυση φάσεων τις επόμενες ημέρες από την ΚΕΔ στην Πορτογαλία ετοιμάζονται να βγάλουν στον... αέρα τις συνομιλίες του διαιτητή με τον VAR.



Όποιος είναι στο γήπεδο θα ακούει ζωντανά την συνομιλία ενώ θα μεταδίδεται και μέσω της τηλεόρασης και στα σπίτια των ποδοσφαιρόφιλων. Αυτό αποκάλυψε η πορτογαλική "Record" η οποία γράφει για ειλημμένη απόφαση για την οποία έχει ενημερωθεί και η FIFA.







🚨| 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: VAR decision announcements inside the stadium have been approved by FIFA, Portugal will be the first country to test it out.



[@record_portugal] pic.twitter.com/5XQyuiwDyZ