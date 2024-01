Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς: Πέθανε μόλις στα 46 του ο βοηθός του Στιβ Κερ στους Γουόριορς - Υπέστη έμφραγμα, ενώ έτρωγε

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών άφησε ο Ντέγιαν Μιλόγιεβιτς.



Ο 46χρονος προπονητής μπάσκετ που γεννήθηκε στο Βελιγράδι, υπέστη έμφραγμα πριν από λίγες ώρες ενώ έτρωγε σε εστιατόριο στο Σολτ Λέικ Σίτι και αμέσως διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο Μιλόγιεβιτς που ήταν βοηθός του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχε ταξιδέψει με την ομάδα στην πόλη για το παιχνίδι με τη Γιούτα Τζαζ το οποίο και αναβλήθηκε από το NBA.

Former Serbian player and coach Dejan Milojevic passed away after reportedly suffering a heart attack on Wednesday 🕊️



Rest in peace 🙏 pic.twitter.com/JQiCf1hSKC