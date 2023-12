Premier League: Καρδιακή ανακοπή υπέστη ο αρχηγός της Λούτον που κατέρρευσε στον αγώνα με την Μπόρνμουθ

Luton Town’s captain, Tom Lockyer, collapsed due to cardiac arrest during the game against Bournemouth.



It can't be myocarditis, caused by the experimental mRNA injections, because that would mean the government doesn't love us, and doesn't care about our well-being.



Must be… pic.twitter.com/NwllxCvtgj — Wide Awake Media (@wideawake_media) December 16, 2023

Luton manager going round the stadium clapping the Luton and Bournemouth fans to thank them for their support after Luton player Tom Lockyer collapsed on the pitch, forcing the game to be abandoned.



A touching moment, fingers crossed the lad is ok! 🙏❤️pic.twitter.com/N84BtKkX9i — Football Away Days (@FBAwayDays) December 16, 2023

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.



He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

Σε ανακοπή καρδίας οφείλεται η κατάρρευση του Τομ Λόκιερ την ώρα του αγώνα της Premier League ανάμεσα στη Λούτον και στη Μπόρνμουθ.Δείτε ΕΔΩ τη στιγμή της πτώσης στο χορτάριΟ 28χρονος Ουαλός αμυντικός που είναι αρχηγός της Λούτον έπεσε στο έδαφος στο 60' του αγώνα έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Αμέσως μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια και από εκεί στο νοσκομείο όπου έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και είναι πλέον σε σταθερή κατάσταση.