Basketball Champions League, Ρίτας - Προμηθέας 77-75: Χαμένη ευκαιρία στο Βίλνιους - Βίντεο

🧊 𝗖𝗢𝗟𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗: The Game-Winning Story 🧊 #BasketballCL I @RytasVilnius x @rjuice_ pic.twitter.com/u6X9d4davw

Right corner & lefty shooters - name a better love story 😍#BasketballCL I @promitheasbc pic.twitter.com/vCWLy74COF