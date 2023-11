Το παιδί θαύμα της Άρσεναλ - Ο 15χρονος Όμπι - Μάρτιν πέτυχε 10 γκολ σε αγώνα Κ-16 κόντρα στη Λίβερπουλ - Βίντεο

Το όνομα Τσίντο Όμπι-Μάρτιν δεν είναι γνωστός σε πολλούς στο χώρο του ποδοσφαίρου.



Πρόκειται για έναν 15χρονο ποδοσφαιριστή που βγάζει το ψωμί του σκοράροντας κατά βούληση με τη φανέλα της Άρσεναλ στα γήπεδα της Αγγλίας. Το τελευταίο του "θύμα" ήταν η Λίβερπουλ.

😳 🇩🇰 Arsenal striker Chido Obi Martin. Scored an incredible 10 GOALS against Liverpool today in a 14-3 win 👀 pic.twitter.com/5VVfPuRSYl