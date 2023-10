Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Σκεπτικό 40 σελίδων για την τιμωρία στους «ερυθρόλευκους»

Κλείσιμο

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Superleague έκανε γνωστή την απόφαση για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και το χειρότερο σενάριο για τους «ερυθρολεύκους» επιβεβαιώθηκε. Σύμφωνα με την απόφαση, το ματς πάει στον Παναθηναϊκό με 3-0, έχει αφαιρεθεί ένας βαθμός από τους Πειραιώτες στο φετινό πρωτάθλημα κι η ομάδα καλείται να αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τους οπαδούς τους στις εξέδρες (δηλαδή στα ματς κόντρα σε Παναιτωλικό και ΠΑΟΚ) ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 38 χιλιάδων ευρώ.Σήμερα, είχαμε και το σκεπτικό της απόφασης, στην οποία φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το «according to him», το οποίο φαίνεται να προστέθηκε στο φύλλο αγώνα «ουδόλως αποτυπώνεται στο γραπτό κείμενο της ίδιας ως άνω Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό.«Η σωματική βλάβη, η οποία μπορεί να συνίσταται ιδίως σε τραυματισμό, σε κάκωση, αλλά και σε έτερης μορφής διατάραξη της σωματικής λειτουργίας του ανθρώπου, δεν παρουσιάζει αναγκαίως και υποχρεωτικώς τινές εξωτερικές ενδείξεις ή/και εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να συνιστά, ως εν προκειμένω, πλήγμα σε κάποιο ανθρώπινο όργανο ή/και σε κάποια εσωτερική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, συγκεκριμένως δε, στην αίσθηση της ακοής, ,πέραν του ότι, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό και με τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι δυνατόν οι σωματικές βλάβες (λ.χ. τραυματισμοί, κακώσεις, αλλά και λοιπές βλάβες), που στερούνται εξωτερικών ενδείξεων (όπως λ.χ. αιμορραγία) να τυγχάνουν ενίοτε λίαν σοβαρές, άλλοτε μάλιστα μοιραίες.Ως εκ τούτου, ήδη στο στάδιο αυτό της εξέτασης του πάσχοντος παίκτη, άμα τη μεταφορά του στο ιατρείο του γηπέδου, από τον Ιατρό ,του αγώνα, τούτος είχε καθ’ όλα τη δυνατότητα να προβεί σε οριστική σύνταξη Ιατρικής Γνωμάτευσης, συμφώνως προς την οποία ο αυτός ως άνω ποδοσφαιριστής είχε υποστεί τοιαύτη σωματική βλάβη, η οποία δεν τον καθιστούσε προδήλως ικανό να συνεχίσει να συμμετάσχει στον εν λόγω αγώνα, γεγονός όπερ θα δικαιολογούσε τη συνακόλουθη λήψη από το διαιτητή της απόφασης για οριστική διακοπή του αγώνα».Στη συνέχεια η έκθεση στέκεται στις εξετάσεις που έγιναν στον παίκτη, αλλά και στις παρεμβάσεις που φέρονται να έγιναν για να αλλάξουν κάποιες έννοιες από πλευράς Ολυμπιακού.«Να σημειωθεί ότι, κατά την κρίση του πειθαρχικού τούτου οργάνου, το κατά τα προεκτεθέντα χρονικό αυτό περιθώριο της μίας (1) ώρας ουδόλως αναιρεί τη δεδομένη ύπαρξη ήδη δύο (2) διαδοχικών ιατρικών διαπιστώσεων και διαγνώσεων του Ιατρού του αγώνα αναφορικώς με την επέλευση καθεαυτήν σε βάρος του εν λόγω ποδοσφαιριστή σωματικής βλάβης, συνισταμένης ιδίως σε έκπτωση της ακοής αυτού στο αριστερό του αυτί, συνεπείατης κατά τα προεκτεθέντα ριφθείσας πλησίον του κροτίδας.Έπειτα δε από την παρέλευση μίας (1) ώρας κατά προσέγγιση, ο Ιατρός του αγώνα διαπίστωσε μεν βελτίωση ως προς την ακοή του ποδοσφαιριστή, αλλά αδυναμία αυτού να εγερθεί. Στο σημείο αυτό δέον όπως επισημανθεί ότι πρόκειται για αντικειμενική διαπίστωση του Ιατρού του αγώνα ότι υφίσταται αδυναμία του παίκτη να εγερθεί («… δεν μπορούσε να σηκωθεί…»), αδυναμία η οποία προδήλως ισοδυναμεί με αδυναμία αυτού να παίξει, χωρίς να προσαπαιτείται να αναγράψει τούτο ρητώς και κατηγορηματικώς ο Ιατρός του αγώνα, ήτοι χωρίς ανάγκη για απόλυτη προσήλωση στις λέξεις, αφού δεν είναι με βάση τους κανόνες της στοιχειώδους ο φύλλο της υπ’ αριθ. 280/2023 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ κοινής λογικής δυνατό παίκτης, όστις αδυνατεί να εγερθεί, να είναι ικανός να συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ποδοσφαιρικό αγώνα.Η δε προσθήκη των λέξεων «…according to him…» (ήτοι, σε ελεύθερη μετάφραση, «..κατά την άποψη του παίκτη..») στη συνέχεια της φράσης «… but still could not stand up…» στην Ιατρική Γνωμάτευση του Ιατρού του αγώνα, όπως αυτή συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, ουδόλως αποτυπώνεται στο γραπτό κείμενο της ίδιας ως άνω Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα, που έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, είναι δε η προσθήκη αυτή καταφανώς μεταγενέστερη της αρχικώς συνταχθείσας στην Αγγλική γλώσσα Ιατρικής Γνωμάτευσης, αφού, μακροσκοπικά ιδωμένο το κείμενο αυτής και χωρίς να υφίστανται χρεία ιδιαίτερων γνώσεων γραφολογίας, η επίμαχη φράση έκλεινε και τελείωνε με το σημείο στίξης της τελείας [.] στο σημείο «… but still could not stand up.», πλην όμως, πάνω στον εν λόγω σημείο στίξης της τελείας πάτησε το γράμμα “a” από τη λέξη “according” και κατ’ αυτόν τον τρόπο μία καταρχάς και καταρχήν αντικειμενική ιατρική διαπίστωση μετατράπηκε σε απλή υποκειμενική άποψη του παίκτη, ενώ, για τη θέση στο σημείο τούτο της εν λόγω προσθήκης, μόνο άμεσο έννομο συμφέρον είχε αποκλειστικώς η εγκαλουμένη ΠΑΕ.Η τελευταία άλλωστε (ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) δικαιολογεί, μόνη αυτή, έννομο συμφέρον και για τις έτερες προσθήκες/διαγραφές στο αυτό ως άνω αγγλικό κείμενο της Ιατρικής Γνωμάτευσης του Ιατρού του αγώνα, καθόσον, αν και ο τελευταίος είχε σε ελεύθερη μετάφραση εκφράσει τη γνώμη/άποψη ότι ο παθών παίκτης φαίνεται (“seems”) σε καλή κλινική κατάσταση, ωστόσο, τελικώς αποτύπωσε αντί για τον αρχικό όρο “seems” (φαίνεται), τον όρο “is”, που σημαίνει ότι ο παίκτης είναι σε καλή κλινική κατάσταση, όροι οι οποίοι προδήλως δεν ταυτίζονται, ενώ, εν συνεχεία, καίτοι ο ίδιος ως άνω Ιατρός του αγώνα αναγράφει καταρχάς ρητώς στην Αγγλική γλώσσα και δη στους δύο τελευταίους στίχους από το τέλος ότι «…his team need to bring to a hospital for further exams.», ήτοι ότι η ομάδα του (ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ) πρέπει («need») να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ακολούθως, διαγράφει τον όρο «need» (πρέπει), που υποδηλώνει αντικειμενική ανάγκη και τον αντικαθιστά με τον όρο «want» (θέλουν), που καταδεικνύει υποκειμενική αμιγώς βούληση και επιθυμία, αλλαγές τις οποίες ωσαύτως μόνο η εγκαλουμένη ΠΑΕ είχε έννομο συμφέρον να επιτύχει μέσω παρέμβασής της, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται με τοιαύτη διατύπωση η σημασία του περιστατικού.Άλλωστε, ο ίδιος ο Ιατρός του αγώνα ο φύλλο της υπ’ αριθ. 280/2023 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ συνομολογεί ρητώς την ανάγκη όπως ο παθών παίκτης μεταβεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, ελλείψει των απαιτούμενων προς τούτο εργαστηριακών και τεχνολογικών μέσων στο ιατρείο του γηπέδου, πάντα δε ταύτα όμως προκειμένου απλώς να επαληθευθεί η κατά τα άλλα καθ’ όλα επισυμβάσα στον εν λόγω ποδοσφαιριστή σωματική βλάβη, όπως αυτή είχε ήδη διαπιστωθεί και διαγνωσθεί ρητώς, σε κάθε περίπτωση, από τον εν λόγω Ιατρό του αγώνα, όστις στα πλαίσια αυτά και, κυρίως, υπό όλες τις ανωτέρω συνθήκες, συνέταξε τελικώς μετά από χρονικό διάστημα σαράντα (40) περίπου λεπτών, αρχής γενομένης από ώρα 22.10 της 22ας-10-2023, την επίμαχη και συνημμένη στο οικείο Φύλλο Αγώνα Ιατρική του Γνωμάτευση.Ειρήσθω δε ότι το γεγονός των ασκηθεισών πιέσεων προς τον Ιατρό του αγώνα εκ μέρους εκπροσώπων αμφοτέρων μάλιστα των διαγωνιζόμενων ομάδων [ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ αντιστοίχως] αναφορικώς με τη διαμόρφωση, κατά το δοκούν εκάστης τούτων (ομάδος), του τελικού ιατρικού πορίσματος, όπως τούτο θα αποτυπωνόταν εγγράφως στο κείμενο της συντακτέας από αυτόν (Ιατρό αγώνα) Ιατρικής Γνωμάτευσης, δεν αμφισβητείται, αφού έχει καταγραφεί στο οικείο Φύλλο Αγώνα από τον ίδιο το διαιτητή, όστις μάλιστα το επαναλαμβάνει και στην από 2-10-2023 διευκρινιστική Έκθεση αυτού, όπως αυτή υποβλήθηκε ενώπιον ημών παραδεκτώς και νομοτύπως, εν συνεχεία του υπ’ αριθ. πρωτ. 324/23-10-2023 εγγράφου του παρόντος πειθαρχικού οργάνου».«Ωστόσο, η υπό κρίση κύρια παρέμβαση τυγχάνει απορριπτέα προεχόντως ως μη νόμιμη, καθόσον στρέφεται κατά της πειθαρχικής δίωξης καθεαυτήν της εγκαλουμένης ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, όπως αυτή κλήθηκε προς απολογία ενώπιον ημών δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 329/24-10-2023 κλήσης προς απολογία, χωρίς ωστόσο να έχει μεσολαβήσει η άσκηση είτε καταγγελίας, είτε ένστασης κατ’ άρθρο 23 του ΚΑΠ της ΕΠΟ, ούτως ώστε να εκκρεμούν αυτές προς συζήτηση και, κατ’ επέκταση, να δύναται νομίμως η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ να παρέμβει κυρίως στην παρούσα πειθαρχική διαδικασία.