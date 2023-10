Euroleague, Ολυμπιακός - Παρτίζαν 98-94 στην παράταση: Επιβίωσε στο θρίλερ

JAMES NUNNALLY takes it to OT in Greece 🎯🤯@PartizanBC #MagicMoment pic.twitter.com/qs10SKnKSl — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2023

K-Pap with the steal and dunk 🥶



Do not miss this game 🍿 pic.twitter.com/fliEnSzBrf — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 19, 2023

Κλείσιμο

Στον Ολυμπιακό αρέσουν τα δύσκολα, δεν εξηγείται αλλιώς. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν στην παράταση της Παρτιζάν με 98-94 (κ.α 85-85) σε μία αναμέτρηση που «πήγε κι ήρθε». Το καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο των παικτών του Μπαρτζώκα έδωσε τη θέση του σε μία καταστροφική τρίτη περίοδο κατά την οποία οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +14 (53-67). Και εκεί τα πάντα άλλαξαν με μία ανατροπή βγαλμένη από παλιότερες εποχές.Μία κακή απόφαση (δεν έκανε φάουλ με τρεις πόντους προβάδισμα) στο τέλος της κανονικής διάρκειας πήγε να του στερήσει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, αλλά έστω και στην παράταση με καταπληκτική άμυνα και ψυχραιμία ολοκλήρωσαν την ανατροπή.