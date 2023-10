7 λόγοι που το Navarino Challenge είναι στα τοπ αθλητικά event κάθε χρόνο: Όλα όσα είδαμε

Πώς θα σας φαινόταν να κάνετε μαθήματα taekwondo με τον Μιχάλη Μουρούτσο, να παίξετε ποδόσφαιρο με τον Γιώργο Καραγκούνη και τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και να συμμετέχετε σε σκυταλοδρομίες και παιχνίδια στην άμμο μαζί με τον Περικλή Ιακωβάκη;



Ή να πάτε ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, να πάρετε μαθήματα από τον αγαπημένο σεφ Πάνο Ιωαννίδη και να κάνετε πιλάτες στην παραλία, στο ηλιοβασίλεμα και μαθήματα αναρρίχησης ή γκολφ;



Και μάλιστα όλα αυτά σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, τον κόλπο του Ναυαρίνου, τα μοναδικά ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino αλλά και τη γραφική Πύλο;



Κι όμως αυτά, και πολλά περισσότερα, έζησαν όσοι βρέθηκαν από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου στο Navarino Challenge, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος για 11η χρονιά και απέδειξε ξανά γιατί έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη.



Η φετινή διοργάνωση είχε περισσότερες από 55 δράσεις και 3.500 συμμετοχές, ανθρώπων όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά έως 85 ετών, αθλητές ΑΜΕΑ, καθώς και συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στις δράσεις με τα κατοικίδιά τους.



Το protothema.gr ήταν εκεί και ξεχωρίζουμε τους επτά λόγους που κάνουν το Navarino Challenge μία μοναδική εμπειρία.



1. Τα πρόσωπα



Το Navarino Challenge είναι οι άνθρωποί του. Είναι οι σπουδαίοι αθλητές που κάθε φορά λαμβάνουν μέρος, είναι οι συμμετέχοντες που δίνουν πάθος και ενέργεια σε κάθε στιγμή, και φυσικά είναι οι άνθρωποι πίσω από τη διοργάνωση που εργάζονται νυχθημερόν για να στήσουν αυτή τη μοναδική γιορτή του αθλητισμού. Ο επαγγελματίας παίρνει από το χέρι τον ερασιτέχνη, το παιδί μαθαίνει από τον ολυμπιονίκη και όλοι μαζί γίνονται μία πολύχρωμη ομάδα που βιώνει το σύνθημα του Navarino Challenge «O αθλητισμός ενώνει»!



Φέτος είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε αλλά και να αθληθούμε μαζί με Ολυμπιονίκες όπως οι: Μιχάλης Μουρούτσος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Εμμανουήλ Καραλής, Γιώργος Καραγκούνης, αλλά και τους Γρήγορη Πολυχρονίδη, Μάκη Καλαρά, Περικλή Ιακωβάκη, Αναστασία Κωστάκη, Αρετή Αθανασοπούλου, Joe Arlauckas, Κωνσταντίνο Καρνάζη, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Γεωργία Καλτσή, Γιώργο Λαζαρίδη, Τζο Μαντά, Χριστίνα Φλαμπούρη, ενώ προπονηθήκαμε με τους Νίκο Γέμελο, Δημήτρη Μώρο, Μάντη Περσάκη και Έφη Χατζηγεωργάκη.

by Angelos Zymaras Kostaki-Arlauckas /Basketball by Konstantinos Tsakalidis





Οι αθλητές, οι οικογένειες και τα παιδιά που συμμετείχαν ήρθαν από 27 χώρες και συγκεκριμένα από: Η.Π.Α., Κολομβία, Καζακστάν, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Λιθουανία, Γεωργία, Αυστρία, Ρουμανία, Αλβανία, Κύπρο και Ελλάδα.





2. Οι δραστηριότητες



Πριν φτάσεις στο Navarino Challenge, χρειάζεται να κάνεις ένα πράγμα: να μελετήσεις το πρόγραμμα, γιατί οι δράσεις είναι πολλές και πρέπει να έχεις… σχέδιο! Τι έζησαν φέτος όσοι συμμετείχαν; Αξίζει να δείτε τη λίστα που ακολουθεί:



- Football clinics powered by Hellmann’s με τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Καραγκούνη, παρουσία του διεθνή ποδοσφαιριστή Σωκράτη Παπασταθόπουλου,



- Mαθήματα μπάσκετ powered by Knorr με την Ολυμπιονίκη και πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη και τον θρύλο της EuroLeague Joe Arlauckas,



- Mαθήματα taekwondo powered by The Vegetarian Butcher στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο taekwondo Αρετής Αθανασοπούλου και αθλητών του συλλόγου taekwondo ΑΓΣ Καλαμάτας,



- Beachathlon powered by That Gorilla Brand με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη



- Pickleball induction & game play και King of the Court beach volley tournaments (ανδρών, γυναικών, μεικτό) powered by Bacardi με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη



- 4on4 τουρνουά μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase με τη συμμετοχή της Αναστασίας Κωστάκη και του Γιώργου Λέντζα



- Αγώνα επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Trace ‘n Chase με την πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή και τον Παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά



- Knock out Challenge powered by Trace ‘n Chase,



- Αγώνα επίδειξης τένις powered by Miele από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη



- Masterclasses από τον Miele Chef Ambassador Πάνο Ιωάννιδη



- Sweet treats και Pasta day από τον Miele Chef Αλέξανδρο Συνγκιρίδη



- Men’s & Women’s Round Robbin Tournaments με UTS format powered by Miele



- Αναρρίχηση powered by That Gorilla Brand



- Μαθήματα γκολφ powered by Miele



- Ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα φλαμίνγκο powered by Europa

Μοναδικό τοπίο με φλαμίνγκο (by Elias Lefas @ Navarino Challenge)





- Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by Europa



- Tennis induction powered by Miele



- High intensity training για μικρούς και μεγάλους



- Crossfit, baby swimming powered by Βλάχα



- Μαθήματα sunset beach pilates και pilates powered by Europa



- Spinning challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος



- Group cycling powered by Βίκος



- Τουρνουά padel powered by Miele



- Sunset beach yoga και yoga powered by Messinian Spa



- Water sports (kitesurfing, windsurfing, windsurfing foiling, wing foiling, SUP, καγιάκ στη Σφακτηρία, wakeboard, waterski, wakesurf) και aqua aerobic.



Δείτε φωτογραφίες από τις δραστηριότητες:

Windfoiling by Elias Lefas Windsurfing by Elias Lefas Taekwondo by Elias Lefas

Κλείσιμο

photo credit @ Navarino Challenge / Masterclass - Ioannidis by Dimitris Andritsos Photography

photo credit @ Navarino Challenge / Skateboarding by Angelos Zymaras