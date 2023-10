Με πάνω από 40 δράσεις το πρόγραμμα του Navarino Challenge 2023

Κλείσιμο

Navarino Challenge 2023 - Official Technical T-Shirt by Luanvi

Στιγμιότυπο από τη δράση του τένις / photo by Dimitris Andritsos Photography @ Navarino Challenge

Tο Navarino Challenge, που θα πραγματοποιηθεί για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου 2023, στην Costa Navarino και την Πύλο, παρουσιάζει το πρόγραμμα των φετινών του δράσεων. Πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και στην Πύλο.Ο καλύτερος Έλληνας άλτης του επί κοντώ, 4ος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο το 2021, με τρία ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο μοναδικός Έλληνας του στίβου με παγκόσμια ρεκόρ σε 2 ηλικιακές κατηγορίες, παίδων και εφήβων, Εμμανουήλ Καραλής , θα δώσει το «παρών» στη φετινή διοργάνωση του Navarino Challenge. Ο σπουδαίος αθλητής και ambassador της SIXT, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Navarino Challenge και θα τιμηθεί από τη διοργάνωση για τη συνολική του συνεισφορά στον αθλητισμό.Η κορυφαία εταιρεία ένδυσης Luanvi, που πρωταγωνιστεί στον χώρο των δρομικών events και όχι μόνο, με συμμετοχές σε μεγάλους Μαραθωνίους όπως αυτόν της Βαλένθια, ωςΕπίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού του Navarino Challenge, θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά το επίσημο technical t-shirt της διοργάνωσης που θα φέρει το σχέδιο της Σπείρας.Η Σπείρα που συνδυάζει το σχήμα ενός κύκλου και τη δυναμική κίνησή του, συμβολίζει τον χρόνο. Ως μέρος της ομαλής ατελείωτης γραμμής συμβολίζει επίσης την ανάπτυξη, τη συνέχεια, τον ρυθμό της αναπνοής και της ίδιας της ζωής και κοσμεί αρκετά από τα στοιχεία που μπορεί κανείς να συναντήσει κατά την επίσκεψή του στο Ανάκτορο του Νέστορος, που βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας. Μαζί με την εμφάνιση, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν από τη διοργάνωση τσαντάκι, τεχνικό t-shirt Luanvi, προϊόν Messinian Spa και πλούσια δώρα από τους χορηγούς.Με κεντρικό μήνυμα, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για όλους όπως:powered by Hellmann’s με τον πρωταθλητή Ευρώπης(για εγγραφές πατήστε εδώ ),powered by Knorr με την Ολυμπιονίκηκαι τον θρύλο της EuroLeaguepowered by The Vegetarian Butcher με τον Ολυμπιονίκηpowered by That Gorilla Brand με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπηςκαιpowered by Bacardi με τονpowered by Trace ‘n Chase,powered by Trace ‘n Chase με την πρωταθλήτριακαι τον Παραολυμπιονίκηpowered by Trace ‘n Chase,powered by Miele από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδαςαπό τον Miele Chef Ambassadorαπό τον Miele Chefμε UTS format powered by Miele,powered by That Gorilla Brand,powered by Miele,powered by Europa,powered by Europa,powered by Miele (ηλικίες 6 έως 9 ετών και 10 έως 13),για μικρούς και μεγάλους,έως 3 ετών powered by Βλάχα,powered by Europa,για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος,powered by Miele,powered by Messinian Spa,powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team σε συνεργασία με το Moraitis Watersports.