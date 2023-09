Μουντομπάσκετ, ΗΠΑ - Γερμανία 111-113: Τους «ταπείνωσαν» και πάνε για το χρυσό - Βίντεο

SNIPER IN THE BUILDING 🎯 #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/Xo3vgIaPwM

Ο Φραντζ Βάγκνερ συνέχιζε να κάνει τα πάντα στο παρκέ (14π. ημίχρονο) και επέστρεψε γρήγορα για να κουμαντάρει τη δεύτερη πεντάδα. Έτσι το 48-43 (14') των ΗΠΑ με ένα γρήγορο 0-9 άλλαξε μορφή και οι δύο ομάδες αντάλλαξαν χτυπήματα μέχρι το 60-59.Ένα γρήγορο 0-6 με άξονα των Τάις έβαλε ξανά τη Γερμανία σε θέση οδηγού (64-70, 23'). Οι πέντε πόντοι του Χαρτ κράτησαν... ζωντανούς τους Αμερικανούς αλλά ένα τρίποντο του Μπόνγκα έγραψε το 75-82 (27'). Για να ακολουθήσουν και άλλα μεγάλα σουτ του Ομπστ, που έφτασε τους 19 (80-89. 29') και έτσι τα «Πάντσερ» να βγουν με προβάδισμα στο τελικό βιράζ. Και μάλιστα παραλίγο με... 100άρα, αφού προηγήθηκαν με 84-94.Όσο οι Γερμανοί συντηρούσαν αυτό το σκορ το άγχος μεταφερόταν. Ο Τάις ήρθε μετά την ξεκούρασή του και... μπουμπούνισε ένα από τα 5,5 μέτρα για το 94-104 (34'), με τη διαφορά να μην πέφτει ακόμα και χωρίς Σρέντερ στο παρκέ, μέχρι όμως να πάρει δράση ο Έντουαρντς και με ένα γρήγορο 7-0 να επαναφέρει τις ΗΠΑ (103-106, 37') και το παιχνίδι να μένει σε απόσταση τριών, με 2' για το φινάλε.Στην... παράνοια του τελευταίου λεπτού, Ομπστ και Σρέντερ έγραψαν το 107-113 με 50'' για το τέλος, με τους Αμερικανούς να χάνουν από τα χέρια του Έντουαρντς να μειώσουν αρχικά και να το κάνουν αργότερα, μετά από διαδοχικές προσπάθειες (111-113), αλλά τα 0.5'' που έμεναν στο ρολόι δεν έφταναν και οι Γερμανοί πανηγύρισαν τον θρίαμβο.Τα δεκάλεπτα: 31-33, 60-59, 84-94, 111-113Στο ότι οι Γερμανοί δε φοβήθηκαν ούτε στιγμή. Έπαιξαν στον ρυθμό των Αμερικανών, γέννησαν πρωταγωνιστές πέραν από τους σταρ τους, όπως ο Ομπστ, σούταραν πολύ καλά την μπάλα και... πέταξαν εκτός το φαβορί.MVP: Ο Φραντζ Βάγκνερ τελείωσε φάσεις με πρόσωπο, στο transition, έπαιξε ως... leader της δεύτερης πεντάδας και ολοκλήρωσε με 22.ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Τάις και Ομπστ (24π.) κυριάρχησαν, ο πρώτος κάτω από τη ρακέτα και ο δεύτερος με τις... βόμβες του από την περίπετρο και τη δημιουργία του.ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ με μικρή συμμετοχή και αρκετές χαμένες μάχες από τον Τάις.Tα απίστευτα ποσοστά των Γερμανών σε δίποντο (28/41) και τρίποντο (13/30).ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Οι Γερμανοί το έκαναν με τον τρόπο των Αμερικανών. Με σύγχρονο μπάσκετ, τρέξιμο και αθλητικότητα, αλλά κυρίως με ένα πλάνο που αποτελεί... φάρμακο στα μάτια. Από τις μεγαλύτερες παραστάσεις στη μπασκετική σκηνή.ΗΠΑ (Στιβ Κερ): Μπανκέρο 6, Μπρίτζες 17 (3), Μπράνσον 15 (1), Έντουαρντς 23 (2), Χαλιμπάρτον 7 (1), Χαρτ 9 (1), Τζάκσον 8, Τζόνσον, Πόρτις 5 (1), Ριβς 21 (3)ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γκόρντι Χέρμπερτ): Μπόνγκα 3 (1), Γκίφεϊ, Λο, Όμπστ 24 (4), Σρέντερ 17 (3), Τάις 21 (1), Τίμαν 10, Φόιγκτμαν 6, Βάγκνερ Φρ. 22 (3), Βάγκνερ Μ. 10 (1)Πηγή: www.gazzetta.gr