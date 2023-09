Ο Τσιτσιπάς βγήκε… κερδισμένος στο US Open

Κλείσιμο

Από τα… περίεργα του τουρνουά στο US Open, είναι ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενώ αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο, είναι από τους μεγάλους κερδισμένους της διοργάνωσης!Ακούγεται περίεργο, όμως ισχύει στο 100% αφού ο Τσιτσιπάς την Δευτέρα στην νέα παγκόσμια κατάταξη, θα έχει κερδίσει δύο θέσεις!Πήρε μόλις 35 βαθμούς από την παρουσία του στο US Open, όμως όσοι πήγαν ψηλά πέρυσι… καταποντίστηκαν κι έτσι ο Στέφανος όχι μόνο κέρδισε έδαφος, αλλά είναι και μόλις 100 βαθμούς μακριά από το Νο4 όπου βρίσκεται ο Χόλγκερ Ρούνε (αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο)!Ο Κάσπερ Ρουντ, περσινός φιναλίστ, αποκλείστηκε πρόωρα και με χαμένους 1155 βαθμούς, πέφτει 4 θέσεις και πάει στο Νο9, ενώ Ζβέρεφ, Φριτζ, Ρούμπλεφ και Σίνερ δεν κατάφεραν να φτάσουν στα ημιτελικά.Ο Ρούμπλεφ αν κέρδιζε τον Μεντβέντεφ να περνούσε τον Στέφανο, αλλά δεν τα κατάφερε. Παράλληλα και ο Τιάφο έχασε βαθμούς σε σχέση με την περσινή διοργάνωση και όλα αυτά συνετέλεσαν στο να βρίσκεται -κι επίσημα από την Δευτέρα - στο Νο5 ο Τσιτσιπάς, κερδίζοντας δύο θέσεις με μόλις μία νίκη στο US Open…H πρόκριση της Καρολίνα Μούχοβα στα ημιτελικά έριξε την Μαρία Σάκκαρη στο Νο9. Η Ελληνίδα τενίστρια θα χάσει μία θέση την Δευτέρα στα rankings, αλλά υπάρχει και ένα σενάριο να πέσει και στο Νο10. Αυτό θα γίνει αν η Μάντισον Κις κατακτήσει το τρόπαιο.Η Αμερικανίδα είναι στα ημιτελικά και ως φιναλίστ θα φτάσει τους 3.460 βαθμούς, ενώ η Σάκκαρη έχει 3.525. Η Μούχοβα μπορεί να ανέβει και στο Νο7 αν κερδίσει στον ημιτελικό, καθώς βρίσκεται μόνο 7 βαθμούς πίσω από την Ζαμπέρ, ενώ σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου, θα ανέβει στο Νο5!