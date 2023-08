Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε μετά από δύο χρόνια στο US Open και επέστρεψε στο Νο1 κόσμου - Δείτε βίντεο

Με το δεξί ξεκίνησε στο US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 6-0, 6-2, 6-3 του Γερμανού Αλεξάντερ Μίλερ στον 1ο γύρο και κέρδισε στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά μετά το 2021. Η τελευταία του νίκη ήταν στον ημιτελικό του US Open 2021 κόντρα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.Ο Νόλε δεν είχε παίξει τα δύο τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ αφού ήταν ανεμβολίαστος και δεν του επέτρεπαν την είσοδο. Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ζαπάτα Μιράλες.Μαζί με την πρόκριση, εξασφάλισε και την επιστροφή του στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, ρίχνοντας τον Αλκαράθ στο Νο2. Επίσημα θα επιστρέψει στο Νο.1 στις 11 Σεπτεμβρίου όταν και τελειώσει το US Open.