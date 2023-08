Forbes: Ο Τζόκοβιτς ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στον κόσμο το 2023 - Εκτός δεκάδας ο Τσιτσιπάς

With Roger Federer finally exiting the stage, a new No. 1 leads a top ten that made a combined $196 million over the past 12 months. https://t.co/5WUdiQSptA — Forbes (@Forbes) August 25, 2023

Κλείσιμο

Με έσοδα που φτάνουν τα 38,4 εκατ. δολάρια ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τενίστας στον κόσμο για το 2023 (υπολογίζονται οι τελευταίοι 12 μήνες).Το Forbes δημοσίευσε την σχετική λίστα με τους εν ενεργεία πιο πλούσιους τενίστες. Στη λίστα δεν υπάρχει ο Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος αποσύρθηκε αλλά εξακολουθεί να έχει έσοδα από χορηγούς της τάξεως των 95 εκατ. δολαρίων και να είναι πρώτος (σε εν ενεργεία και μη).Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κερδίσει 13,4 εκατ. δολάρια από τα τουρνουά και 25 εκατ. δολάρια από τους χορηγούς. Στην 2η θέση ακολουθεί το Νο1 κόσμου ο Κάρλος Αλκαράθ ο οποίος κέρδισε 31,4 εκατ. δολάρια ενώ την τριάδα συμπληρώνει το Νο1 στις γυναίκες η Ίγκα Σβιόντεκ με 22,4.Ακολουθεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Ράφα Ναδάλ.Στην δεκάδα δεν υπάρχει ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ούτε η Μαρία Σάκκαρη.Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία): 38,4 (13,4 on court – 25 off court)Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία): 31,4 (11,4 on court – 20 off court)Ίγκα Σφιόντεκ (Πολωνία): 22,4 (8,4 on court – 14 off court)Ντανιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 20,1 (7,1 on court – 13 off court)Ράφα Ναδάλ (Ισπανία): 15,5 (1,5 on court – 14 off court)